The Peripheral 3. bölüm ne zaman? The Peripheral kaç bölüm? The Peripheral 3. bölüm izle çıktı mı? Amazon Prime Video'nun 2022 yılının en iddialı yapımlarından olan The Peripheral 21 Ekim'de izleyiciler ile buluştu. İlk 2 bölümü 21 Ekim'de yayınlanan dizinin ilk bölümlerini izleyen izleyiciler heyecanla The Peripheral 3. bölümün yayınlanmasını beklemeye başladı. Bilim kurgu türünde olan dizi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ardından platformun en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

The Peripheral 3. bölüm ne zaman? The Peripheral kaç bölüm? soruları Amazon Prime Video üyeleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. The Peripheral dizisi ilk günden platformun en çok izlenen yapımları arasına adını yazdırmayı başardı. The Peripheral'in ilk 2 bölümü 21 Ekim'de yayınlandı ve 3. bölümü merakla bekleniyor.

The Peripheral 3. bölüm ne zaman?

Güç Yüzükleri dizisinin sona ermesinin ardından Amazon Prime Video'da yeni bir dizi The Peripheral yayın hayatına merhaba dedi. Dizi haftalık olarak ekranlara gelecek ve her hafta yeni bölümü yayınlanacak. The Peripheral dizisinin ilk bölümü 21 Ekim'de yayınlandı. Dizinin 3. bölümü ise bi hafta sonra yani 28 Ekim'de yayınlanacak. The Peripheral dizisi Amazon Prime Video platformunndan ücretli üyelik ile izlenebilir.

The Peripheral kaç bölüm?

The Peripheral dizisi Amazon Prime Video'nun iddialı yaapımları arasında. Dizi toplamda 8 bölümden oluşuyor. The Peripheral 1. sezon finali ise 2 Aralık'ta yayınlanacak olan 8. bölüm ile yapılacak.

The Peripheral yeni bölüm ne zaman?

İşte The Peripheral dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarihler;

The Peripheral 1. bölüm: 21 Ekim

The Peripheral 2. bölüm: 21 Ekim

The Peripheral 3. bölüm: 28 Ekim

The Peripheral 4. bölüm: 4 Kasım

The Peripheral 5. bölüm: 11 Kasım

The Peripheral 6. bölüm: 18 Kasım

The Peripheral 7. bölüm: 25 Kasım

The Peripheral 8. bölüm: 2 Aralık

The Peripheral konusu nedir?

William Gibson'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan dizinin konusu oldukça ilginçtir. Dizi Amerika'nın ücra bir köşesinde yaşayan Flynne Fisher adlı bir kadının sanal gerçeklik oyunu oynarken kendisini geleceğin Londra'sında bulması sonrasında yaşananlara odaklanıyor. Dizi bilim kurgu ve macera türündedir.

The Peripheral oyuncuları kimler?

Chloë Grace Moretz - Flynne Fisher

Gary Carr - Wilf Netherton

Jack Reynor - Burton Fisher

Eli Goree - Conner

Charlotte Riley - Aelita

JJ Feild - Lev

Adelind Horan - Billy Ann Bake

T'Nia Miller - Cherise

Alex Hernandez - Tommy Konstantin

Austin Rising - Leon o

Amber Rose - Revah Grace

Peripheral hakkında

Peripheral, William Gibson'ın bir 2014 bilimkurgu gizem-gerilim romanıdır ve kıyamete yakın ve kıyamet sonrası birçok gelecek zaman ortamında geçer.

Roman Flynne ve kardeşi Burton'a odaklanıyor. Burton, Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri'nin seçkin Haptic Recon kuvvetinin kıdemli bir askeridir. Siber uzay olduğunu düşündüğü yerde gerçekleşen bir güvenlik işi için işe alınır. Flynne geçici olarak onun yerine geçtiğinde, cinayet olabilecek bir şeye tanık olur.

Peripheral, bir değil iki gelecekte geçen bu yüzyılın başlangıcından sonra yazmayı bıraktığı bilimkurguya vurgulu bir dönüş. İlki, günümüzden çok da uzak olmayan, bir Winter's Bone-ish dünyasında, hala hayatta kalan tek endüstrinin Walmart ve meth ticaretinin hafifçe gelişmiş versiyonları olduğu bir yerde gerçekleşir. İkinci gelecek, dünya nüfusunun çoğunu öldüren ve başka türlü terk edilmiş bir Londra'da monarşik bir gangsterler, performans sanatçıları ve yayıncılar sınıfını geride bırakan bir dizi felaket olmayan olaydan sonra zaman içinde daha da ileri gidiyor.

Amazon Prime Video üyeliği nasıl iptal edilir?

Aboneliğiniz mobil servis sağlayıcısı gibi bir üçüncü taraf aracılığıyla oluşturulduysa, daha fazla yardım için onlarla iletişime geçin.

Hesap ve Ayarlar sayfasına gidin, ardından Hesabınız sekmesini seçin.

Yalnızca Prime Video abonesiyseniz Aboneliği Sonlandır seçeneğini belirleyin. Prime Video ayrıca bir Prime üyeliğine de dahilse bir Prime üyeliğini iptal etmek için Prime Üyeliği altında Amazon'da Düzenle'yi seçin.

Prime veya Prime Video üyeliğinize bağlı ek abonelikler, Prime üyeliğiniz sona erdikten sonra yenilenmez.