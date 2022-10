The Peripheral 4. bölüm ne zaman? The Peripheral izle yeni bölüm çıktı mı? Amazon Prime Video'nun yeni dizisi 21 Ekim'de gösterime girdi. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin sona ermesinin ardından platforma bir iddialı yapım daha izleyicisiyle buluştu. The Peripheral dizisinin ilk 3 bölümü geride kalırken 4 bölümün ise ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Platformun en çok izlenen dizileri arasına giren The Peripheral'in 4. sezon çıkış tarihi belli oldu.

Amazon Prime Video'nun sevilen dizisi The Peripheral kısa sürede platformun en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Dizi kısa sürede dünya genelinde milyonlarca hesap üzerinden izlendi. İlk 3 bölümü geride kalan dizinin merakla 4. bölümünün çıkması bekleniyor.

Amazon Prime Video yeni bir diziyi izleyicilerinin beğenisine sundu. The Peripheral adlı dizinin ilk 2 bölümü 21 Ekim'de yayınlandı. Ardından 3. bölümün de yayınlanmasıyla 4. bölümün çıkış tarihi merak edilmeye başlandı. Amazon Prime Video üyeleri tarafından ücretli abonelik ile izlenebilen dizi kıza sürede platformun en popüler yapımları arasına girmeyi başardı.

The Peripheral dizisi 2. bölümü 28 Ekim'de platformda yerini alacak. 4. bölüm ise 4 Kasım'da yayınlanacak.

The Peripheral konusu nedir?

The Peripheral konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizi bilim kurgu ve macera türündedir. William Gibson'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlanan dizi Amerika'nın ücra bir köşesinde yaşayan Flynne Fisher adlı bir kadının sanal gerçeklik oyunu oynarken kendisini geleceğin Londra'sında bulması ile yaşanan olaylara odaklanıyor.

The Peripheral kaç bölüm?

The Peripheral dizisi toplamda 8 bölümden oluşuyor. The Peripheral 1. sezon finali ise 2 Aralık'ta yayınlanacak olan 8. bölüm ile yapılacak.

İşte The Peripheral dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanacağı tarihler;

The Peripheral 1. bölüm: 21 Ekim

The Peripheral 2. bölüm: 21 Ekim

The Peripheral 3. bölüm: 28 Ekim

The Peripheral 4. bölüm: 4 Kasım

The Peripheral 5. bölüm: 11 Kasım

The Peripheral 6. bölüm: 18 Kasım

The Peripheral 7. bölüm: 25 Kasım

The Peripheral 8. bölüm: 2 Aralık

The Peripheral oyuncuları kimler?

Chloë Grace Moretz - Flynne Fisher

Gary Carr - Wilf Netherton

Jack Reynor - Burton Fisher

Eli Goree - Conner

Charlotte Riley - Aelita

JJ Feild - Lev

Adelind Horan - Billy Ann Bake

T'Nia Miller - Cherise

Alex Hernandez - Tommy Konstantin

Austin Rising - Leon o

Amber Rose - Revah Grace .