Kommersant gazetesi Moskova'nın ABD tarafıyla müzakerelerde ülkenin en iyi istihbaratçısı tarafından temsil edildiğini bildirdi

Rus medyasında Türkiye'nin ev sahipliğinde ABD-Rusya gizli görüşmelerinin yapıldığı iddia edildi. Kremlin'den söz konusu iddiaya ilişkin doğrulama veya yalanlama gelmedi.

Kommersant gazetesinin haberine göre, gizli toplantı bugün Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlendi. Gazete, Moskova'nın Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı veya SVR direktörü Sergey Naryshkin tarafından temsil edildiğini belirtirken başka bir ayrıntı paylaşmadı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, görüşmeyle ilgili iddiaları hakkındaki soruya, "Bunu ne onaylayabilirim ne de inkar edebilirim" dedi.

Batı medyasında daha önce üst düzey Rus ve ABD yetkililerinin gizli temaslarda bulunduğu öne sürülmüştü. Wall Street Journal'a göre, ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Başkan Vladimir Putin'in üst düzey dış politika yardımcısı olan Yury Ushakov ve Sullivan'ın Rus hükümetindeki mevkidaşı Nikolay Patrushev ile buluştu.

Beyaz Saray görüşmeleri yalanlamadı. Sözcü Karine Jean-Pierre gazetecilere temasların “risk azaltma” üzerine odaklandığını söylemişti. Bu arada Peskov, WSJ'ye İngiliz ve Amerikan basınının “manipülasyon” basma eğiliminde olduğunu söyledi.

Türkiye, Ukrayna krizi sırasında bir barış anlaşmasına varma yolunda önemli ilerleme kaydettiği Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptı.

Müzakerelerin İngiltere tarafından, zamanın Başbakanı Boris Johnson'ın Nisan ayında Kiev'e gitmesiyle sabote edildiği bildirildi. Ukrayna medyasına göre, Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'ye Batılı ülkelerin Rusya ile önerilen güvenlik anlaşmasını desteklemeyeceği söylendi.

Ankara ayrıca, Ukrayna'nın tahılını ticari gemiler aracılığıyla ihraç etmesine olanak tanıyan bir düzenleme olan Karadeniz Girişimi'ni başlatmasında BM'ye yardım etmişti.

Russian Today