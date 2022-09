The Good Nurse filmi oyuncuları | The Good Nurse konusu | The Good Nurse uyarlama mı?

The Good Nurse filmi oyuncuları ve konusu | Gerçek hayattan alıntılanan aynı isimli kitabın filmi de oldukça büyük ilgi gördü. İnternet üzerinden The Good Nurse uyarlama mı? sorusuna yanıt aranıyor. Peki The Good Nurse nasıl bir film ve kitabın konusu ne? The Good Nurse özeti ve hakkında merak edilen detaylar. The Good Nurse filmi oyuncuları Eddie Redmayne

Jessica Chastain

Nnamdi Asomugha

Noah Emmerich

Kim Dickens

Malik Yoba

Alix West Lefler The Good Nurse konusu Filmin konusu, resmi sayfada yayımlandı. The Good Nurse konusu; İşi başından aşkın bir yoğun bakım hemşiresi, özverili yeni iş arkadaşından işte ve evde destek alır. Ancak bir hastanın beklenmedik ölümü, şüpheleri bu yeni hemşireye çeker. The Good Nurse uyarlama mı? Filmin açıklamalarında, çok sevilen aynı isimli kitaptan uyarlandığı belirtiliyor. The Good Nurse filmi türü; Gerçek Hayattan Uyarlanan Filmler,

Kitaplardan Uyarlanan Filmler,

Dramalar,

The Good Nurse özet The Good Nurse filmi, 'Ölüm Meleği' olarak bilinen erkek hemşire Charlie Cullen'in gerçek hayattan alıntılanan hayat hikayesini içeriyor. Charlie Cullen tarihin en fazla sayıda kurbana sahip olan seri katillerinden birisi olarak biliniyor. Cullen bir aile babası ve aynı zamanda sorumluluk sahibi bir sağlık hizmetlisidir. Fakat can alma ile ilgili gizli saplantısı, zamanla onu bir seri katil haline getirir. New Jersey ve Pennsylvania toplamda 9 hastanede görev alan Cullen, 16 yıl boyunca 300'den fazla kişinin ölümüne sebep olduğu biliniyor.