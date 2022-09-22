Önce kalbini sonra böbreğini verdi

Makineye bağımlı yaşayan diyaliz hastası Güliz Avcı Baykuş (26), geçen yıl sosyal medyadan tanışıp evlendiği Enis Baykuş'un (22) verdiği böbrekle sağlığına kavuştu. Güliz Baykuş, 'Enis'le hem aşkı hem de yeni, yepyeni, makinesiz bir hayat buldum' dedi.

İzmir'de yaşayan, bankacı Güliz Avcı ile bir hastanede yardımcı sağlık personeli olarak çalışan Enis Baykuş'un yolu, sosyal medyada kesişti. İki genç, geçen yıl 16 Ekim'de yüz yüze gelerek tanıştı. O tarihten sonra arkadaşlıkları ilerleyen Avcı ve Baykuş, evlilik kararı aldı ve 14 Ağustos 2021 tarihinde nikah masasına oturdu. Enis Baykuş, özel bir bankanın operasyon bölümünde görevli olan ve son 3 yıldır evden çalışan eşinin en büyük yardımcısı oldu. Haftanın 6 akşamı evde makineye bağlanıp sabaha kadar kalkmadan diyaliz yapan eşine refakat edip her cumartesi günü bir hastanede hemodiyaliz seansına birlikte giden Enis Baykuş, bu durumu daha fazla kabullenemedi.

Enis Baykuş, eşine böbreğini vermek için gönüllü oldu. Çift, böbrek nakli için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Enis Baykuş'un verici olabileceği belirlendi. Henüz bir aylık evli olan çift, nakil vizesi için etik kuruluna yönlendirildi. Etik kurulun onayıyla çift Kent Hastanesi'nde Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu, Opr. Dr. Işık Özgü, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından nakil operasyonuna alındı. 14 Eylül'de gerçekleşen operasyonla Enis Baykuş'tan alınan bir böbrek başarıyla Güliz Baykuş'a nakledildi.

Nakil ekibi ise taburcu oldukları 20 Eylül günü çifte sürpriz yaptı, 20 Eylül 2001 doğumlu Enis Baykuş'un yaş gününü kutladı. Doğum günü pastasını ‘sağlık' dilekleriyle birlikte kesen çift, kutlamadan sonra taburcu edildi. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç, “Diyaliz süreci gerçekten zor bir süreç. Kişinin iş yaşamı, sosyal yaşamını çok etkiliyor. Güliz Hanım artık makinesiz yaşamın tadını çıkaracak. İkisine de sağlık ve mutluluklar diliyoruz” dedi.

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