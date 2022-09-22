Andropoz dizisi konusu ve oyuncuları | Netflix Andropoz yayın tarihi | Andropoz Netflix'te ne zaman yayınlanacak?

Andropoz dizisi konusu ve oyuncuları | Engin Günaydın'ın oyunculuğu nedeniyle ilgi gören Andropoz dizisinin fragmanları yayınlandı. Peki Andropoz Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Andropoz dizisi kaç sezon sürecek? Netflix Andropoz yayın tarihi, oyuncuları ve detaylar...

Andropoz dizisi konusu ve oyuncuları | Engin Günaydın'ın oyunculuğu nedeniyle ilgi gören Andropoz dizisinin fragmanları yayınlandı. Peki Andropoz Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Andropoz dizisi kaç sezon sürecek? Netflix Andropoz yayın tarihi, oyuncuları ve detaylar...

Andropoz dizisi konusu ne?

Aile babası Yusuf, 50'sini geçince kafayı değişime takar. Saçını boyamakla başlayan bu masum değişim rüzgarının adrenalin dolu bir kasırgaya dönüşmesi ise fazla zaman almayacaktır.

Andropoz dizisi oyuncuları

Fragmanı yayınlanan Andropoz dizisi afişinde Engin Günaydın yer alıyor. Bunun yanı sıra dizinin başrollerinde; Engin Günaydın, Tamer Karadağlı, Derya Karadaş yer alıyor.

Andropoz dizisi oyuncu kadrosu;

Engin Günaydın

Tamer Karadağlı

Derya Karadaş

Turgut Tunçalp

Gülçin Santırcıoğlu

Şebnem Hassanisoughi

Yuliia Sobol

Doğa Zeynep Doğuşlu

Ergin Torun

Melissa Dilber

Merih Dilber

Netflix Andropoz yayın tarihi

Fragmanlarıyla ilgi gören Andropoz dizisinin Netflix yayın tarihi 7 Ekim Cuma olarak duyuruldu. Dizinin fragmanlarını resmi YouTube kanalı üzerinden ya da Netflix'ten izleyebilirsiniz.