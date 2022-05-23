Teşkilat 47. bölüm full izle tek parça | Teşkilat yeni bölümde neler oldu?

Teşkilat 47. bölüm full izle tek parça | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat'ın yeni bölümünde tüm dengeler değişiyor. Peki ama Teşkilat yeni bölümde neler oldu? Youtube Teşkilat son bölüm yayınlandı mı? Teşkilat 47. bölüm izle....

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat'ın yeni bölümünde tüm dengeler değişiyor. Peki ama Teşkilat yeni bölümde neler oldu? Youtube Teşkilat son bölüm yayınlandı mı? Teşkilat 47. bölüm izle....

Teşkilat 47. bölüm full izle tek parça

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Teşkilat yeni bölüm özeti

Yıldırım'ın Şirket'in elinden kurtulmak için Türk istihbaratından yardım istemesi tüm dengeleri değiştirir. Yıldırım kurtarılması karşılığında Şirket'in tüm sırlarını vereceğini söylemiştir. Halit Başkan başta olmak üzere ekip zor bir karar vermek zorundadır!

Yıldırım, Halit Başkan'dan umudu kesince peşindekilerden kurtulmak için polise teslim olur. Fransız istihbaratının ise Yıldırım için farklı planları vardır. Ekibimiz hayatlarını değiştirecek büyük operasyon için Yıldırım'ın peşine düşer. Yıldırım'ı Türk topraklarına getirip hesabını kesmek için amansız bir mücadele başlar.