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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Teşkilat 43.bölüm izle | Youtube Teşkilat yeni bölüm (43.bölüm) tek parça izle | Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılıyor?

Teşkilat 43.bölüm izle | Youtube Teşkilat yeni bölüm (43.bölüm) tek parça izle | Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılıyor?

Teşkilat 43.bölüm izle | Her hafta yeni bir aksiyonla seyirciyi ekrana kitleyen yapım Teşkilat'ın yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde Çağlar Ertuğrul'un oyunculuğu bir hayli tartışıldı. Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin diziden çıkacağına ilişkin yorumlar yapıldı. Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılıyor? Teşkilat 43.bölümde neler oldu? Youtube Teşkilat yeni bölüm (43.bölüm) tek parça izle...

2 Saat Önce
2022-04-18 11:39:38
Teşkilat 43.bölüm izle | Youtube Teşkilat yeni bölüm (43.bölüm) tek parça izle | Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılıyor?

Her hafta yeni bir aksiyonla seyirciyi ekrana kitleyen yapım Teşkilat'ın yeni bölümü yayınlandı. Son bölümde Çağlar Ertuğrul'un oyunculuğu bir hayli tartışıldı. Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin diziden çıkacağına ilişkin yorumlar yapıldı. Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılıyor? Teşkilat 43.bölümde neler oldu? Youtube Teşkilat yeni bölüm (43.bölüm) tek parça izle...

Teşkilat 43.bölüm izle

TRT 1 ekranlarında her pazar yayınlanan Teşkilat dizisini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

TEŞKİLAT 43.BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Teşkilat 43. bölüm konusu

Serdar, Lucas'tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar'ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar'ın peşine düşmüştür.

Diğer yanda Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokar. Bu planla ilgili istihbarat alıp derhal harekete geçen ekip, hiç beklemedikleri bir kişiden gelen yardımı alır. Bu yardım başta Halit olmak üzere tüm ekibi sarsacak olayları tetikleyicisi olacaktır.

Çağlar Ertuğrul'un rol kabiliyeti tartışılıyor!

Son birkaç bölümdür yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un hayat verdiği Serdar karakterinin oyunculuk performansı olumsuz yorumlarla konuşuluyor. Babasından bir iz arayan Serdar'ın, dizideki oyunculuğunun etkilendiği yorumları yapılıyor.

Çağlar Ertuğrul diziden mi çıkacak?

Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin diziden çıkması gibi bir durum söz konusu değil.

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