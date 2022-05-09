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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Teşkilat 45.bölüm izle Youtube | TRT 1 Teşkilat yeni bölüm (45.bölüm) izle | Teşkilat son bölüm izle

Teşkilat 45.bölüm izle Youtube | TRT 1 Teşkilat yeni bölüm (45.bölüm) izle | Teşkilat son bölüm izle

Teşkilat 45.bölüm izle Youtube | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümü oldukça heyecanlıydı. Binlerce yorum yapılan dizi Youtube üzerinden izlenmeye devam ediyor. Peki son bölümde neler yaşandı? TRT 1 Teşkilat yeni bölüm (45.bölüm) izle...

20 Saat Önce
2022-05-09 09:56:15
Teşkilat 45.bölüm izle Youtube | TRT 1 Teşkilat yeni bölüm (45.bölüm) izle | Teşkilat son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümü oldukça heyecanlıydı. Binlerce yorum yapılan dizi Youtube üzerinden izlenmeye devam ediyor. Peki son bölümde neler yaşandı? TRT 1 Teşkilat yeni bölüm (45.bölüm) izle...

Teşkilat 45.bölüm izle Youtube

Teşkilat dizisinin 45. bölümünü tek parça Youtube üzerinden izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölümün özeti

Serdar ve Halit, nihayet uzun zamandır peşinde oldukları Yıldırım'ı ele geçirmiştir. Halit, Yıldırım'la yüzleşirken Yıldırım ise babasıyla ilgili Serdar'ın aklını karıştırmaya çalışır. Diğer yanda ekip, Serdar'ın Yıldırım'ın telefonundan çektiği dosyaların şifresini çözmeye çalışmaktadır. Telefondan çıkan tarihlere göre savunma sanayine ve İstiklal projesine yönelik tehdit devam etmektedir. Serdar ve Halit Başkan, Yıldırım'ı Türkiye'ye getirmeye çalışırken ekip bu saldırıların önüne geçmek için belirlenen hedeflerin peşine düşer. Şirket'in önemli adamlarından birinin araya girmesiyle Fransız istihbaratı Serdar ve Halit'in peşine düşer. Ancak Halit'in kurduğu oyun sayesinde Yıldırım için yolun sonu gelmiştir.

Ekip tehdidi ortadan kaldırmaya çalışırken 'ölmeden evvel ölenler' ilk kaybını vermek üzeredir.

Teşkilat'ta yaprak dökümü devam ediyor!

Teşkilat dizisinin sevilen karakterlerinden Hakkı Dayı rolüyle karşııza çıkan Tuncer Salman'ın yeni bölümde diziye veda edeceği öğrenildi.

Aynı zamanda Hakkı Dayı ile birlikte, Tövbekar olarak bilinen Hakan Boyav'ın da diziden ayrılacağı duyuldu.

Henüz net bir açıklama gelmese de kulislerde diziden iki ünlü ismin ayrılacağı konuşuluyor.

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