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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Teşkilat 44. bölüm izle | Youtube Teşkilat son bölüm izle (44.bölüm) | Youtube Teşkilat yeni bölüm izle

Teşkilat 44. bölüm izle | Youtube Teşkilat son bölüm izle (44.bölüm) | Youtube Teşkilat yeni bölüm izle

Teşkilat 44. bölüm izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin takipçileri dizinin son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. Teşkilat yeni bölüm Youtubeda yayınlandı mı? Youtube Teşkilat son bölüm izle (44.bölüm)...

2 Saat Önce
2022-04-25 12:24:29
Teşkilat 44. bölüm izle | Youtube Teşkilat son bölüm izle (44.bölüm) | Youtube Teşkilat yeni bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin takipçileri dizinin son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. Teşkilat yeni bölüm Youtubeda yayınlandı mı? Youtube Teşkilat son bölüm izle (44.bölüm)...

Teşkilat 44. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan TEşkilat dizisinin 44. bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Teşkilat 44. bölüm özeti

Ceren'in ölümü başta Halit olmak üzere tüm ekibin dengesini değiştirir. Ceren'in, Halit Başkan'ın yıllar önce öldüğünü sandığı kızı olmasının ortaya çıkmasıyla Halit'in geçmişinde bir sayfa kapanır. Ancak Yıldırım'ı almak için ortaya yeni bir sebep daha çıkmıştır. Yıldırım'ın peşine düşen Halit'in bu yolda en büyük destekçisi Serdar olacaktır. Serdar'ın da Yıldırım'dan babasıyla ilgili öğreneceği şeyler vardır. Yıldırım'a ulaşmaya çalıştıklarında önlerine sürpriz bir isim çıkar.

Diğer yanda savunma sistemlerine karşı planlanan saldırı tehdidinin hala devam ettiği ortaya çıkar. Bu tehlikenin önüne geçmek için ‘Doktor' kod adlı teröriste ulaşılması gerekmektedir. Doktor ve Yıldırım'ın hedefinde ise İstiklal Projesi'nin kahramanları vardır. Ekip dört bir koldan bu saldırıyı bertaraf etmeye çalışırken yeni bir tehlike onları beklemektedir.

Teşkilat Ceren neden öldü?

Ezgi Eyüboğlu'nun canlandırdığı Ceren'in diziden çıkışı, sevenlerini üzdü. Aslında ilk sezonda diziden çıkacak olan Ceren'in hikayesi sevildi ve bir süre daha uzatıldı.

Geçtiğimiz bölüm ise Ceren diziden ayrıldı.

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