DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kamu personeli hamilelik izni 24 hafta uygulaması bitti mi? Memurlara 24. haftada verilen izin kalktı mı?
Hedef yerinizden kalkmamak! 'Hepsi bir arada' oyuncu yatağı
Putin'in sürpriz bir kararla tüm yetkiyi ona verdiği komutan hakkında ne biliniyor?
Diogo Jota neden gerçek soyadını kullanmıyor?
Oruçluyken denize girilir mi? Denize ve havuza girmek orucu bozar mı? Oruçluyken plajda güneşlenmek orucu bozar mı?
Rusya'dan gözdağı! ''Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği S-300’ü vurduk''
Başak burcu ünlüler kimler? Hangi ünlüler başak burcu? Başak burcu erkek ve kadın ünlüler
Borsa İstanbul'da rekor yükseliş
Adı Sevgi 5. bölüm tek parça izle | Atv Adı Sevgi yeni bölüm (5.bölüm) izle | Youtube Adı Sevgi son bölüm
Nisa bebeğin annesi hakkında istenen ceza belli oldu
Prof. Dr. Serap Helvacı kimdir? Serap Helvacı neden öldü?
Benim Kocam Yapmaz konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Mazota indirim mi yapıldı? 11 Nisan mazot (motorine) ne kadar indirim gelecek? 12 Nisan Salı mazota indirim mi yapılacak?
Mehmet Barlas Türkiye'nin en önemli düşmanını açıkladı
Rusya temerrüde karşı harekete geçti

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

BURSA

19:45

04:57
19:45
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:29

04:42
19:29
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:12

04:26
19:12
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:55

04:09
18:55
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:43

04:05
18:43
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

ANKARA

19:29

04:42
SAHUR
19:29
İFTAR

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Teşkilat 42. bölüm izle | Teşkilat son bölüm 42 bölüm full izle | Youtube Teşkilat yeni bölüm izle

Teşkilat 42. bölüm izle | Teşkilat son bölüm 42 bölüm full izle | Youtube Teşkilat yeni bölüm izle

Teşkilat 42. bölüm izle | TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle her pazar günü buluşan Teşkilat, yeni bölümüyle büyük ilgi gördü. Sevilen dizi Teşkilat'ın yeni bölümünde neler oldu? Son yayınlanan bölüm olan 42. bölümde neler yaşandı? Teşkilat Youtube'da yayınlandı mı? Teşkilat son bölüm 42 bölüm full izle...

2 Saat Önce
2022-04-11 10:45:28
Teşkilat 42. bölüm izle | Teşkilat son bölüm 42 bölüm full izle | Youtube Teşkilat yeni bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle her pazar günü buluşan Teşkilat, yeni bölümüyle büyük ilgi gördü. Sevilen dizi Teşkilat'ın yeni bölümünde neler oldu? Son yayınlanan bölüm olan 42. bölümde neler yaşandı? Teşkilat Youtube'da yayınlandı mı? Teşkilat son bölüm 42 bölüm full izle...

Teşkilat 42. bölüm tek parça izle

Teşkilat dizisinin son bölümü olan 42. bölümde, Serdar'ın kafasını karıştıracak belgeler heyecanı ikiye katladı. Diziyi izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

TEŞKİLAT 42. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Teşkilat 42. bölüm özeti

Ekip, Yıldırım'ın özel kasasını ele geçirdikten sonra içinden çıkan belgeler Serdar'ın kafasının karışmasına sebep olur. Serdar'ın babasının fotoğrafının Yıldırım'ın gizli belgeleri arasında ne işi vardır?

Serdar bağlantıyı çözmeye çalışırken, belgeleri inceleyen ekip Yıldırım'ın tüm işlerini yürüten dört kritik adamının peşine düşer. Yapılan operasyon sonrası Alman istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında sürpriz gelişmeler yaşanır. Lukas ve Yıldırım kaçış için planlama yaparken beklemedikleri bir ihanete uğrarlar. Serdar ise Mete Başkan'ın ona bıraktığı ipuçlarından önemli bir bilgiye ulaşır. Ekip ve Serdar önemli bir yol ayrımının eşiğine gelirler.

Youtube Teşkilat yeni bölüm izle

Youtube resmi kanalında kısa süre içerisinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisinin son bölümünü Youtube'da izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş