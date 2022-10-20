Cici filmi izle | Cici filmi nereden izlenir? Cici filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Cici filmi izle | Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Cici filmi büyük ses getirdi. Dizinin oyuncu kadrosunun yanı sıra, yönetmeni ve senaristi olan Berkun Oya'nın daha önce sergilediği performans nedeniyle merak uyandırdı. Filmin her sahnesinin bir tablo gibi kayda alındığı filmin detaylarını sizler için derledik. Cici filmi nereden izlenir? Cici filmi konusu ve oyuncu kadrosu.
2022-10-20 10:05:27
Cici filmi izle | Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Cici filmi büyük ses getirdi. Dizinin oyuncu kadrosunun yanı sıra, yönetmeni ve senaristi olan Berkun Oya'nın daha önce sergilediği performans nedeniyle merak uyandırdı. Filmin her sahnesinin bir tablo gibi kayda alındığı filmin detaylarını sizler için derledik. Cici filmi nereden izlenir? Cici filmi konusu ve oyuncu kadrosu.
Cici filmi izle
Türk yapımları ve Dramalar türünde gösterilen Cici filmini izlemek için TIKLAYINIZ...
Cici filmi konusu
Netflix için yapılan Cici filminin konusu; Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır.
Cici filmi nereden izlenir?
27 Ekim'de yayınlanan Cici filmi sadece Netflix üzerinden izlenebiliyor. Filmi izlemek için yukarıda bırakmış olduğumuz linke tıklamanız yeterli olacaktır.
Cici filmi oyuncu kadrosu
Birçok usta oyuncuyu bünyesinde barındıran Cici filmi oyuncuları;
- Ayça Bingöl
- Fatih Artman
- Funda Eryiğit
- İncinur Daşdemir
- Nur Sürer
- Okan Yalabık
- Olgun Şimşek
- Şevval Balkan
- Yılmaz Erdoğan
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