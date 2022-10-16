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Tamirhane filmi konusu ne? Tamirhane oyuncular ve karakterleri | Tamirhane nereden ne zaman izlenir, vizyon tarihi?

Tamirhane filmi konusu ne? Erkan Kolçak Köstendil'in yönetmenliğini yaptığı Tamirhane, fragmanıyla merak uyandırdı. Filmi, oyuncu Bülent Şakrak kaleme aldı. Peki ama Tamirhane nereden ne zaman izlenir, vizyon tarihi belli oldu mu? İşte Tamirhane oyuncular ve karakterleri, detaylar...

3 Saat Önce
2022-10-16 12:35:12
Tamirhane filmi konusu ne? Tamirhane oyuncular ve karakterleri | Tamirhane nereden ne zaman izlenir, vizyon tarihi?

Tamirhane filmi konusu ne? Erkan Kolçak Köstendil'in yönetmenliğini yaptığı Tamirhane, fragmanıyla merak uyandırdı. Filmi, oyuncu Bülent Şakrak kaleme aldı. Peki ama Tamirhane nereden ne zaman izlenir, vizyon tarihi belli oldu mu? İşte Tamirhane oyuncular ve karakterleri, detaylar...

Tamirhane filmi konusu ne?

Yetiştirme yurdunda büyüyen Yılmaz ve Müjdat iki kader kardeşidir. Bu ikiliye aynı kendileri gibi yetiştirme yurdunda büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent'ten bir dükkan miras kalır: boya ve kaporta dükkanı.

Yılmaz bir gün yaşlı bir adamın arabasını iki sokak öteye bırakmak için yola çıkar ve bu esnada Müjdat'ın hayatı, onları arabaya düz kontak yaparken gören ihtiyarın kalbinin dayanmamasıyla bambaşka bir hal alır. Ölen adama ne yapacaklarını bilmeyen ikili, sonunda cesedi yakıt tankına koymaya karar verir.

Gündelik hayatlarına geri dönen, araba boyamaya devam eden Yılmaz ve Müjdat, cesedin bulunduğu tanktan alınan tinerle boyanan arabaların daha iyi gözüktüğünü fark ederler.

Tamirhane yönetmen ve senaristi

Fragmanı ile dikkat çeken Tamirhane filminin yönetmeni Erkan Kolçak Köstendil ve senaristi Bülent şakrak.

Tamirhane oyuncular ve karakterleri

Erkan Çolak Köstendil'in yönetip Bülent Şakran'ın kaleme aldığı Tamirhane filmi aynı zamanda büyük bir oyuncu kadrosuna da sahip.

  • Erkan Kolçak Köstendil - İdris
  • Rıza Kocaoğlu - Müjdat
  • Nejat İşler - Yılmaz
  • Erkan Can - Polis
  • Merve Dizdar - Aynur
  • Engin Hepileri - Gürdal
  • Ali Seçkiner Alıcı - Kayhan
  • Bülent Şakrak -Ayhan
  • Yaren Alaca - Meral
  • Gökhan Kıraç - Zargana

Tamirhane vizyon tarihi?

Dört gözle beklenen Tamirhane filmi 11 Kasım 2022 tarihinde vizyona girecek.

Tamirhane filmi nereden izlenir?

Tamirhane filmi 11 Kasım 2022 tarihinde sinemalarda.

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