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Tamirhane filmi ne zaman çıkacak? TT ve oyuncuları

Tamirhane filmi ne zaman çıkacak? Fragmanları ve konusuyla dikkat çeken Tamirhane filminin gösterim tarihi açıklandı. Usta oyuncu kadrosuyla göz dolduran Tamirhane, Bülent Şakrak tarafından yazıldı ve yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil üstlendi. Peki ama film neyi anlatıyor? Tamirhane filmi konusu ve oyuncuları.

2 Saat Önce
2022-10-18 16:27:07
Tamirhane filmi ne zaman çıkacak? TT ve oyuncuları

Tamirhane filmi ne zaman çıkacak? Fragmanları ve konusuyla dikkat çeken Tamirhane filminin gösterim tarihi açıklandı. Usta oyuncu kadrosuyla göz dolduran Tamirhane, Bülent Şakrak tarafından yazıldı ve yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil üstlendi. Peki ama film neyi anlatıyor? Tamirhane filmi konusu ve oyuncuları.

Tamirhane filmi ne zaman çıkacak?

Komedi türündeki Tamirhane filmi 11 Kasım 2022 tarihinde sinemalarda izleyicisi ile buluşacak.

Tamirhane filmi oyuncuları ve karakterleri

Yazan ve yönetenin de oynadığı tamirhane filmi birçok ünlü ismi bünyesinde barındırıyor.

  • Erkan Kolçak Köstendil - İdris
  • Rıza Kocaoğlu - Müjdat
  • Nejat İşler - Yılmaz
  • Erkan Can - Polis
  • Merve Dizdar - Aynur
  • Engin Hepileri - Gürdal
  • Ali Seçkiner Alıcı - Kayhan
  • Bülent Şakrak -Ayhan
  • Yaren Alaca - Meral
  • Gökhan Kıraç - Zargana
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Tamirhane filmi konusu

Yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşi Yılmaz ve Müjdat'a yine kendileri gibi büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent'ten boya ve kaporta dükkanı miras kalır. Bir huysuz ihtiyarın arabasını iki sokak öteye bırakmak için çıktıkları yol, gece yarısı arabaya düz kontakt yapılırken onları gören ihtiyarın kalbinin dayanamaması ile hiç bilmedikleri bir yere çıkar. Olaylar, Yılmaz ve Müjdat'ın ihtiyarın cesedini yakıt tankına koymalarını gerektiren bir noktaya gelir. Dükkanda araba boyamaya devam eden ikili, cesedin bulunduğu yakıt tankından alınan tinerle boyadıkları arabaların muhteşem görünmeye başladığını fark ederler. İki sokak ötesi çok ilginç bir yere çıkmıştır.

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