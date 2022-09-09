Yalı Çapkını oyuncuları | Yalı Çapkını dizisi konusu | Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?

Yalı Çapkını oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İlk çekimlerinin izleyiciyle buluştuğu şu dönemde, diziye ilgi arttı. Peki ama dizinin senaristi, yönetmeni kim? Yalı Çapkını dizisini kim yönetiyor, senaryoyu kim yazıyor? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar