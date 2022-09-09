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Yalı Çapkını oyuncuları | Yalı Çapkını dizisi konusu | Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?

Yalı Çapkını oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İlk çekimlerinin izleyiciyle buluştuğu şu dönemde, diziye ilgi arttı. Peki ama dizinin senaristi, yönetmeni kim? Yalı Çapkını dizisini kim yönetiyor, senaryoyu kim yazıyor? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar

19 Dakika Önce
2022-09-09 11:07:35
Yalı Çapkını oyuncuları | Yalı Çapkını dizisi konusu | Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?

Yalı Çapkını oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İlk çekimlerinin izleyiciyle buluştuğu şu dönemde, diziye ilgi arttı. Peki ama dizinin senaristi, yönetmeni kim? Yalı Çapkını dizisini kim yönetiyor, senaryoyu kim yazıyor? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar

Yalı Çapkını oyuncuları

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizide;

Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer yer alıyor.

Yalı Çapkını dizisi konusu

Antepli güçlü bir ailenin, sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olaylar işlenecek. Afra Saraçoğlu, Antep'te önemli bir aşiretin kızı ve ailenin istemediği bir gence aşık olarak İstanbul'a kaçan bir genci canlandıracak.

Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor?

Doğasıyla dikkat çeken kareler nedeniyle Yalı Çapkını dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Dizinin ilk bölüm çekimleri Gaziantep'te gerçekleşiyor.

Yalı Çapkını senarist ve yönetmeni

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Yalı Çapkını dizisinin senaryosunu Mehmet Barış Günger yazıyor.

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