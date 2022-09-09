Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor? Mahkum dizisi 2. sezon tarihi | Mahkum kaçıncı bölümde final yapacak?

Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor? Fox TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Mahkum dizisinin yeni sezon tarihi açıklandı. Peki ama dizi hangi gün yayınlanacak? Mahkum kaçıncı bölümde final yapacak? Mahkum dizisi 2. sezon tarihi ve merak edilen soruların yanıtları.

Fox TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Mahkum dizisinin yeni sezon tarihi açıklandı. Peki ama dizi hangi gün yayınlanacak? Mahkum kaçıncı bölümde final yapacak? Mahkum dizisi 2. sezon tarihi ve merak edilen soruların yanıtları.

Mahkum yeni sezon ne zaman başlıyor

Geçtiğimiz hafta setlere dönen Mahkum dizisi oyuncuları, çekimlere devam ediyor. Yapım şirketi dizi için yeni duyuruları, sosyal medya hesabından açıklıyor. Mahkum dizisi 15 Eylül Perşembe günü yeni sezona, kaldığı yerden devam edecek.

Mahkum dizisi 2. sezon tarihi

Mahkum dizisinin yeni sezonu olan 2.sezon tarihi olarak 15 Eylül Perşembe günü seçildi. Dizi sevenleriyle 15 Eylül günü tekrar buluşacak.

Mahkum kaçıncı bölümde final yapacak?

Mahkum dizisi, uyarlama bir dizi olduğu için, final ihtimalleri değerlendiriliyor. Fakat yapım şirketi veya kanaldan, dizinin final tarihine dair bir açıklama henüz gelmedi. Senaryo, ülkemize göre uyarlanıyor.