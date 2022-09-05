Gecenin Ucunda kitabı yazarı kim? Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı? Gecenin Ucunda kitabının konusu ne?

Gecenin Ucunda kitabı yazarı kim? Şimdilerde dizisi çekilen Gecenin Ucunda dizisi nedeniyle, aynı isimli Gecenin Ucunda kitabı, gündem oldu. Peki Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı? Gecenin Ucunda kitabının konusu ne? İşte merak edilen kitabın detayları...

Şimdilerde dizisi çekilen Gecenin Ucunda dizisi nedeniyle, aynı isimli Gecenin Ucunda kitabı, gündem oldu. Peki Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı? Gecenin Ucunda kitabının konusu ne? İşte merak edilen kitabın detayları...

Gecenin Ucunda kitabı yazarı kim?

Gecenin Ucunda kitabının yazarı Peride Celal.

Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı?

Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun başrolerinde oynadığı Gecenin Ucunda dizisi, aynı isimli kitaptan uyarlandı.

Gecenin Ucunda kitabının konusu ne?

Adını kısaltmakla iyi yaptığımı sanıyorum. Bu romanın yazıldığı yıllarda gençtik, inançlıydık, ışığa varabileceğimizi sanıyorduk. Işık; özgürlük, uygarlık, insanlık demekti; bir umuttu. Kırk yılı aşkın bir zaman içinde ışığı arayıp durduk. Ve o, sönükleşerek uzaklaştı bizden. Yüksek kat burjuvazisi, sahte dindarlar, çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen politikacılar, parlak yaşamlar içine düşürdükleri genç insanları daha da kolay avlıyorlar günümüzde. Romanın kahramanı Macide, aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında başarılı olabilecek mi? Kuşkuluyum. Gecenin Ucunda, büyük bir aşk romanı aynı zamanda. Bunu da eklemeliyim. Öyle olması da ayrıca hoşuma gidiyor. Bana kalırsa, bu roman yazdığım en güzel aşk romanıdır.

Peride Celal kim?

Emine Peride Yonsel 10 Haziran 1916 İstanbul doğumlu yazardır. Kendisi 15 Haziran 2013yılında vefat etmiştir.

Yazın hayatının ilk on beş yıllık döneminde popüler aşk romanları kaleme almış; 1950'lerde yazarlığında bir dönüşüm geçirerek daha gerçekçi, bireyin içsel sorunlarının derinlemesine irdeleyen romanlar yazmıştır. 1977'den sonra romana ara verip öyküye yönelen Peride Celal'in Türk edebiyatında post-modern romanın yaygınlaştığı dönemde kaleme aldığı Kurtlar romanı çeşitli eleştirmenler tarafından başyapıtı olarak değerlendirilir.

1916 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Zeliha Merat Türel, babası Mehmet Celalettin Erem'dir. Genç kızlığında üvey babasının soyadı olan Bayburtoğlu soyadını taşıdı. Anne ve babasının kendi doğumundan önce ayrılmış olması nedeniyle çocukluğunun büyük bir bölümü üvey babasının savcılık yaptığı Anadolu kentlerinde, özellikle de Karadeniz'de geçti.

İlköğrenimini Haydarpaşa İlkokulu'nda tamamlayan yazar, İstanbul Sainte-Pulchérie Fransız Okulu'nda iki yıl yatılı okuduktan sonra üvey babasının görevi nedeniyle, yeniden Anadolu'ya gitme zorunlulu doğunca öğrenimini yarıda bıraktı. Klasik eğitimini tamamlayamamış olması yazarlık hayatı boyunca onun psikolojik olarak olumsuz etkiledi.

Peride Celal'in romanları

Yaz Yağmuru (1940)

Ana Kız (1941)

Kızıl Vazo (1941)

Ben Vurmadım (1941)

Atmaca (1944)

Aşkın Doğuşu (1944)

Yıldıztepe (1945)

Dar Yol (1949)

Üç Kadının Romanı (1954)

Kırkıncı Oda (1958)

Gecenin Ucundaki Işık (1963)

Güz Şarkısı (1966)

Evli Bir Kadının Günlüğünden (1971)

Üç Yirmi Dört Saat (1977)

Kurtlar (1990)

Deli Aşk (2002)Sönen Alev (1938)

Yaz Yağmuru (1940)

Ana Kız (1941)

Kızıl Vazo (1941)

Ben Vurmadım (1941)

Atmaca (1944)

Aşkın Doğuşu (1944)

Yıldıztepe (1945)

Dar Yol (1949)

Üç Kadının Romanı (1954)

Kırkıncı Oda (1958)

Gecenin Ucundaki Işık (1963)

Güz Şarkısı (1966)

Evli Bir Kadının Günlüğünden (1971)

Üç Yirmi Dört Saat (1977)

Kurtlar (1990)

Deli Aşk (2002)

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