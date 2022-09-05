Gecenin Ucunda oyuncuları | Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi konusu ne?
Gecenin Ucunda oyuncuları | Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu çiftinin yeni projesi Gecenin Ucunda, sete çıktı. Hayranlarını sevindiren çift, bir dizide başrolü canlandıracak. Peki ama Gecenin Ucunda hangi gün hangi kanalda? Gecenin Ucunda dizisi konusu ne? Dizinin yönetmeni kim ve senaryosunu kim yazıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
2022-09-05 15:46:15
Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu çiftinin yeni projesi Gecenin Ucunda, sete çıktı. Hayranlarını sevindiren çift, bir dizide başrolü canlandıracak. Peki ama Gecenin Ucunda hangi gün hangi kanalda? Gecenin Ucunda dizisi konusu ne? Dizinin yönetmeni kim ve senaryosunu kim yazıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
Gecenin Ucunda oyuncuları
Gecenin Ucunda dizisinin oyuncu kadrosunda; Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ne zaman evlendi?
Gecenin Ucunda dizisinin başrolünde yer alan evli çift Kadir Doğulu ve Neslihan atagül, 8 Temmuz 2016 yılında dünya evine girdi.
Gecenin Ucunda hangi gün hangi kanalda?
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, yakında Star'da yayınlanmaya başlayacak 'Gecenin Ucunda' dizisi sete çıktı.
Dizinin yer aldığı kanal; Star TV. Yayınlanacağı gün ise henüz belli değil.
Gecenin Ucunda dizisi konusu ne?
İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...
Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı?
Peride Celal'in “Gecenin Ucunda” isimli romanından uyarlanan mücadele içinde bir aşk hikayesi...
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