Gecenin Ucunda oyuncuları | Gecenin Ucunda dizisi uyarlama mı? Gecenin Ucunda dizisi konusu ne?

Gecenin Ucunda oyuncuları | Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu çiftinin yeni projesi Gecenin Ucunda, sete çıktı. Hayranlarını sevindiren çift, bir dizide başrolü canlandıracak. Peki ama Gecenin Ucunda hangi gün hangi kanalda? Gecenin Ucunda dizisi konusu ne? Dizinin yönetmeni kim ve senaryosunu kim yazıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...