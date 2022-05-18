Masumlar Apartmanı 70. bölüm izle | Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm izle | Masumlar Apartmanı yeni bölüm (70.bölüm) tek parça izle

Masumlar Apartmanı 70. bölüm izle | Final yapacağı konuşulan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Merakla beklenen 70. bölümde harika detaylara imza atıldı. Aynı zamanda bu hafta, dizinin oyuncularından Merve Dizdar'ın eski televizyon projeleri de çok konuşuldu. Peki Masumlar Apartmanı son bölümde neler yaşandı? Youtube Masumlar Apartmanı 70. bölüm yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm (70.bölüm) tek parça izle...

Final yapacağı konuşulan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Merakla beklenen 70. bölümde harika detaylara imza atıldı. Aynı zamanda bu hafta, dizinin oyuncularından Merve Dizdar'ın eski televizyon projeleri de çok konuşuldu. Peki Masumlar Apartmanı son bölümde neler yaşandı? Youtube Masumlar Apartmanı 70. bölüm yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm (70.bölüm) tek parça izle...

Masumlar Apartmanı 70. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü olan 70. bölümünü youtube üzerinden izlemek için TIKLAYINIZ...

Masumlar Apartmanı 70. bölüm özeti

Hikmet'in ölümü tüm kardeşleri derinden sarsar. Geç de olsa, en azından ölmeden önce babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir. Gülben ve Safiye, bu süreçte babalarını bir anlamda yeniden tanırken bir yandan da doktor hanımın da desteğiyle duygularıyla yüzleşirler. Zaman geçer, hayat yavaş yavaş normale dönerken Ceylan ve Han arasındaki dengeler de değişir. Ceylan'ın beklentisi nettir ancak Han bunu karşılayabileceğinden emin değildir.

Bu sırada Ege'nin okulda elde ettiği bir başarı Neriman'ı çok heyecanlandırır ama Ege karşısına çıkan fırsatı elinin tersiyle itmeye kararlıdır. Sonunda Naci'nin doğum günü gelir çatar. Safiye büyük bir sürpriz hazırlar. Naci, bu büyük sürpriz karşısında mutluluk içindeyken, Safiye'nin asıl hediyesini sonraya sakladığından habersizdir.

Merve Dizdar'ın önceki televizyon deneyimi çok konuşuldu!

2011 yılında TRT Çocuk kanalında yayınlanan "Arkadaşım Bıdı" programını sunan Dizdar'ın yıllar içerisinde farklı bir havaya büründüğü görüldü.

Sosyal medyada da çok konuşulan Dizdar'ın zamanla güzelleştiği vurgulandı.