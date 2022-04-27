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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masumlar Apartmanı 68. bölüm full izle | Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm (68.bölüm) izle

Masumlar Apartmanı 68. bölüm full izle | Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm (68.bölüm) izle

Masumlar Apartmanı 68. bölüm full izle | Sevilen uyarlama dizi Masumlar Apartmanı'nın son bölümü yayınlandı. Final yapacağına ilişkin haberlerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından izlenmeleri artan dizinin yeni bölümünde neler yaşandı? Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm (68.bölüm) izle...

2 Saat Önce
2022-04-27 14:18:18
Masumlar Apartmanı 68. bölüm full izle | Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm (68.bölüm) izle

Sevilen uyarlama dizi Masumlar Apartmanı'nın son bölümü yayınlandı. Final yapacağına ilişkin haberlerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından izlenmeleri artan dizinin yeni bölümünde neler yaşandı? Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm (68.bölüm) izle...

Masumlar Apartmanı 68. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI 68. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

Masumlar Apartmanı 68. bölüm özeti

Apartman sakinlerinin çöp daireyi öğrenmesi ile Safiye ve Gülben'in yıllarca korktukları kabus gerçekleşmiştir. Safiye, kimsenin yüzüne bakacak halde değildir; kaçar gider. Perişan haldeki Safiye'yle konuşmaya çalışsa da ona bir türlü ulaşamayan Naci, son çare olarak doktordan yardım ister.

Gülben, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla utançtan kahrolmuştur. Fakat en beklemediği kişi, desteğiyle onu ayağa kaldırır.

Han ise bir yandan ablaları için endişelenirken diğer yandan da gösterdiği çaba ve sergilediği değişim ile Ceylan'ı şaşırtmaya devam eder. Safiye, doktorla konuşmasının ardından radikal bir karar alır. Bu kararı uygularken çok daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.

Safiye'nin değişiminden umutlanan Naci ise sınırları biraz daha zorlamaya karar verir.

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