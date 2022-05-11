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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masumlar Apartmanı 69. bölüm izle Youtube | Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça full HD izle (69.bölüm)

Masumlar Apartmanı 69. bölüm izle Youtube | Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça full HD izle (69.bölüm)

Masumlar Apartmanı 69. bölüm izle Youtube | TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Masumlar Apartmanı 69. bölümde neler yaşandı? Son bölüm ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça full HD izle...

9 Saat Önce
2022-05-11 16:37:13
Masumlar Apartmanı 69. bölüm izle Youtube | Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça full HD izle (69.bölüm)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Masumlar Apartmanı 69. bölümde neler yaşandı? Son bölüm ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça full HD izle...

Masumlar Apartmanı 69.bölüm izle

Masumlar Apartmanı dizisinin 69.bölümü olan yeni bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Masal'ın doğumu, hem aile hem de apartman sakinleri için yepyeni bir umudun simgesi olur. Naci, Safiye'nin en önemli kurallarından birini daha aşmayı başarır. Bir yandan da Safiye'nin bebekle kurduğu bağı gördükçe, birlikte bir çocukları olması arzusu giderek güçlenir. Safiye'nin bu konudaki hisleri ise çok başkadır. Tüm zamanını Masal'a ayıran, uyumaya bile direnen Gülben'in, bebeği konusunda Safiye haricinde kimseye güvenememesi başta Esat olmak üzere herkesin dikkatini çeker. Bu sırada doktorun söylediği bir şey, Gülben'in yetersizlik korkusunu tetikler.

Han ve Ceylan, arkadaşlık sınırları içinde görüşmeye devam ederlerken Ceylan'ın yeni sergisinin açılışı gelip çatar. Bu sergi, Han için adeta bir sınav olacaktır. Nihayet tüm apartman sakinleri, o çok istedikleri pikniğe giderler. Ancak, mutluluk ve neşe içinde geçen günün sonunda olacaklardan habersizdirler.

Masumlar Apartmanı final tarihi

Kesin olmamakla birlikte Masumlar Apartmanı dizisinin 71.bölümde finalyapacağı konuşuluyor.

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