Masterchef kim elendi, kim gitti? Masterchef 9 Ekim 96. bölüm izle | Masterchef yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Masterchef kim elendi, kim gitti? Her hafta birinin ayrıldığı Masterchef yarışmasında bu hafta da bir yarışmacı veda etti. Peki Masterchef yarışmaya veda eden isim kim oldu? Şule, Tolga, Metin, Gamze, Tayfun, Burak R. yarışmasında kim geçti? İşte detaylar...

Masterchef kim elendi, kim gitti? Her hafta birinin ayrıldığı Masterchef yarışmasında bu hafta da bir yarışmacı veda etti. Peki Masterchef yarışmaya veda eden isim kim oldu? Şule, Tolga, Metin, Gamze, Tayfun, Burak R. yarışmasında kim geçti? İşte detaylar...

Masterchef 9 Ekim 96. bölüm izle

Sevilen yarışma Masterchef 96. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Masterchef kim elendi, kim gitti?

Her pazar olduğu gibi Masterchef yarışmasında bu akşam da eleme oyunu oynandı. Şule, Tolga, Metin, Gamze, Tayfun, Burak R. yer elması için yarıştı.

İlk etabı kazananlar

Yer elması ile yapılan yemek etabını Gamze, Tayfun ve Metin kazandı.

Kaybeden isim

İkinci etapta Tolga Burak ve Şule Somer şef'in bir yemeğini yaptı ve bu etapta da elenen isim Şule oldu.