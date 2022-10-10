DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5792 ₺

EURO

18,0537 ₺

ALTIN

1.002,07 ₺

BİST

3.590,00 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masterchef kim elendi, kim gitti? Masterchef 9 Ekim 96. bölüm izle | Masterchef yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Masterchef kim elendi, kim gitti? Masterchef 9 Ekim 96. bölüm izle | Masterchef yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Masterchef kim elendi, kim gitti? Her hafta birinin ayrıldığı Masterchef yarışmasında bu hafta da bir yarışmacı veda etti. Peki Masterchef yarışmaya veda eden isim kim oldu? Şule, Tolga, Metin, Gamze, Tayfun, Burak R. yarışmasında kim geçti? İşte detaylar...

5 Saat Önce
2022-10-10 11:06:50
Masterchef kim elendi, kim gitti? Masterchef 9 Ekim 96. bölüm izle | Masterchef yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Masterchef kim elendi, kim gitti? Her hafta birinin ayrıldığı Masterchef yarışmasında bu hafta da bir yarışmacı veda etti. Peki Masterchef yarışmaya veda eden isim kim oldu? Şule, Tolga, Metin, Gamze, Tayfun, Burak R. yarışmasında kim geçti? İşte detaylar...

Masterchef 9 Ekim 96. bölüm izle

Sevilen yarışma Masterchef 96. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Somer şefin gençlik fotoğrafı şaşırttı! Masterchef Somer Sivrioğlu geçliği
İLİŞKİLİ HABERSomer şefin gençlik fotoğrafı şaşırttı! Masterchef Somer Sivrioğlu geçliği

Masterchef kim elendi, kim gitti?

Her pazar olduğu gibi Masterchef yarışmasında bu akşam da eleme oyunu oynandı. Şule, Tolga, Metin, Gamze, Tayfun, Burak R. yer elması için yarıştı.

İlk etabı kazananlar

Yer elması ile yapılan yemek etabını Gamze, Tayfun ve Metin kazandı.

Kaybeden isim

İkinci etapta Tolga Burak ve Şule Somer şef'in bir yemeğini yaptı ve bu etapta da elenen isim Şule oldu.

Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz programına mı katıldı? Masterchef Mehmet şef Yemekteyiz'de mi yarıştı?
İLİŞKİLİ HABERMehmet Yalçınkaya Yemekteyiz programına mı katıldı? Masterchef Mehmet şef Yemekteyiz'de mi yarıştı?
Masterchef jürileri ne kadar para alıyor? Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmadan bölüm başına kaç para alıyor?
İLİŞKİLİ HABERMasterchef jürileri ne kadar para alıyor? Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmadan bölüm başına kaç para alıyor?
Mehmet şef kime kaşık attı? MasterChef 78.bölüm Mehmet şef hangi yarışmacıya kaşık attı?
İLİŞKİLİ HABERMehmet şef kime kaşık attı? MasterChef 78.bölüm Mehmet şef hangi yarışmacıya kaşık attı?
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş