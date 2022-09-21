Mehmet şef kime kaşık attı? MasterChef 78.bölüm Mehmet şef hangi yarışmacıya kaşık attı?

Mehmet şef kime kaşık attı? MasterChef yarışmasının 78.bölüm fragmanında Mehmet şefin kaşık atması, izleyiciyi meraklandırdı. Peki ama şef kaşığı yere atarsa ne olur? MasterChef 78.bölüm Mehmet şef hangi yarışmacıya kaşık attı? Kimin yemeği çok beğenildi? İşte detaylar...

Mehmet şef kime kaşık attı? MasterChef yarışmasının 78.bölüm fragmanında Mehmet şefin kaşık atması, izleyiciyi meraklandırdı. Peki ama şef kaşığı yere atarsa ne olur? MasterChef 78.bölüm Mehmet şef hangi yarışmacıya kaşık attı? Kimin yemeği çok beğenildi? İşte detaylar...

Mehmet şef kime kaşık attı?

TV8 ekranlarında er gün yayınlanan MasterChef yarışmasının yeni fragmanları merak uyandırdı. MasterChef 78.bölüm Mehmet şefin kimin tabağı için kaşık attığı, bölümün yayınlanmasının ardından öğrenilmiş olacak.

MasterChef 78.bölüm Mehmet şef hangi yarışmacıya kaşık attı?

Bölümün yayınlanmasıyla birlikte MasterChef 78.bölüm Mehmet şef hangi yarışmacıya kaşık attığı ortaya çıkacak.

Şef kaşığı yere atarsa ne olur?

Kaşık atmak, aşçılık sektöründe öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiçbir eksik bulamayan şeflerin uyguladığı bir anlatım biçimi oluyor. Şefin kaşık atması, o yemek için “benim sana öğretebileceğim herhangi bir şey almadı “ manasına geliyor.

Kaşık neden atılır?

Şeflerin kaşık atması aşçılık öğrencileri tarafından gururla karşılanır. Şefin bir öğrencisi için kaşık atması; yemeklerin beğenildiği anlamına gelmektedir. Kaşık atmak; yemekte hiçbir eksiğin olmadığı manasına gelir.

MasterChef 2021'de Mehmet şef kimin tabağına kaşık attı?

Geçtiğimiz yıl MasterChef 2021'de, 19. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası tadım sırasında Mehmet Şef, mavi takımdan Tahsin'in tatlısına kaşık atmıştı. Bu olay gündemdeki yerini uzun süre korudu.