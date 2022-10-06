Masterchef 92. bölüm izle | 5 Ekim Masterchef takım ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Masterchef 92. bölüm izle | Her hafta daha heyecanlı ve stresli olmaya başlayan Mastechef yarışmasının 92. bölümü yayınlandı. Haftanın ikinci oyunu oynandı. Peki ama hangi takım kaybetti? 5 Ekim Masterchef takım ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
2022-10-06 10:25:47
Masterchef 92. bölüm izle | Her hafta daha heyecanlı ve stresli olmaya başlayan Mastechef yarışmasının 92. bölümü yayınlandı. Haftanın ikinci oyunu oynandı. Peki ama hangi takım kaybetti? 5 Ekim Masterchef takım ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
Masterchef 92. bölüm izle
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının 92. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...
Mavi ve kırmızı takım bu hafta karadeniz mutfağı üzerine yarıştı.
Kazanan takım
Yarışmanın sonunda tadımı, eski yarışmacılar yaptı. Mehmet, Suna, Tahsin ve Eray tabakları değerlendirdi. Verilen oylar sonrasında mavi takım oyunu kazandı.
Dokunulmazlık oyunu
Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynadı ve kazanan Görkem oldu. Görkem potaya Gamze'yi göndermek istedi. Daha sonra yarışmacıların oylarıyla Tayfun potaya girdi.
YORUMLAR (0)