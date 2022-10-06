Masterchef 92. bölüm izle | 5 Ekim Masterchef takım ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef 92. bölüm izle | Her hafta daha heyecanlı ve stresli olmaya başlayan Mastechef yarışmasının 92. bölümü yayınlandı. Haftanın ikinci oyunu oynandı. Peki ama hangi takım kaybetti? 5 Ekim Masterchef takım ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...