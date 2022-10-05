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Masterchef 91. bölüm izle | Masterchef 4 Ekim dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kaybetti?

Masterchef 91. bölüm izle | Masterchef 4 Ekim dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kaybetti? Bu hafta çok farklı bir stratejiyle devam eden Masterchef yarışmasının bölümü, sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle Çağatay'ın tutumu, sevilmedi. Peki ama hangi takım kaybetti ve kim dokunulmazlık aldı? İşte detaylar...

8 Saat Önce
2022-10-05 13:01:23
Masterchef 91. bölüm izle | Masterchef 4 Ekim dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kaybetti?

Masterchef 91. bölüm izle | Masterchef 4 Ekim dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kaybetti? Bu hafta çok farklı bir stratejiyle devam eden Masterchef yarışmasının bölümü, sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle Çağatay'ın tutumu, sevilmedi. Peki ama hangi takım kaybetti ve kim dokunulmazlık aldı? İşte detaylar...

Masterchef 91. bölüm izle

Masterchef yarışmasının 91. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

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Masterchef 4 Ekim dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kaybetti?

Masterchef 91. bölümde dünya sokak lezzetleri yarışmasını kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

Mavi takım dokunulmazlık oyunu

Dokunulmaz koyunu kazanana Çağatay oldu. Çağatay potaya metin'i gönderdi.

Daha sonra ya bunun öyle yapma öyle Tolga potaya gitti.

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