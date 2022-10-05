Masterchef 91. bölüm izle | Masterchef 4 Ekim dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kaybetti?

Masterchef 91. bölüm izle | Masterchef 4 Ekim dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım kaybetti? Bu hafta çok farklı bir stratejiyle devam eden Masterchef yarışmasının bölümü, sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle Çağatay'ın tutumu, sevilmedi. Peki ama hangi takım kaybetti ve kim dokunulmazlık aldı? İşte detaylar...