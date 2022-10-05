Masterchef Suna'nın restoranı nerede? Suna ne dükkanı işletiyor?

Masterchef Suna'nın restoranı nerede? Suna ne dükkanı işletiyor? Yeni bölümde konuk olarak gelen suna'nın bahsetmiş olduğu dükkan merak edildi. İşte detaylar...

Masterchef Suna'nın restoranı nerede? Suna ne dükkanı işletiyor? Yeni bölümde konuk olarak gelen suna'nın bahsetmiş olduğu dükkan merak edildi. İşte detaylar... Masterchef Suna'nın restoranı nerede İstanbul Sarıyer'de Sual isimli restoran açmıştı. Şimdilerde esnaf lokantası, Çekmeköy'de yer alıyor. Suna ne dükkanı işletiyor? Eski yarışmacı Suna, Türk ve Anadolu mutfağı konseptli restoranı işletiyor. Suna hangi dönemde yarıştı? Suna 2 dönem yarışmacıların yarıştığı masterchef 2019 sezonunda yer alıyordu. MasterChef'in 2019 yılı yarışmacıları; Açelya Kılıçay, Alican Sabunsoy, Bahri Papila, Eda Karabulut Nayır, Ekin Eylem Ulaş, Faruk Batuhan Öner, Güzide Mertcan, Kıvanç Ermiş, Murat Tokmak, Mustafa Aydın, Müge Güney, Nalan Toprak, Onur Dursun, Orhan Eren, Rıfat Yurttaş, Suna Aydın, Yasin Obuz ve Yekaterina Sungur bulunuyordu. İLİŞKİLİ HABER Somer şef kime 'haddini aşma' dedi? Masterchef Somer şef kime kızdı? Somer şef hangi yarışmacıyı azarladı? .