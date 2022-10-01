DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5039 ₺

EURO

18,1433 ₺

ALTIN

988,22 ₺

BİST

3.179,99 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masterchef 87. bölüm tek parça izle - Masterchef Darülaceze bölümü izle, oyunu kim kazandı?

Masterchef 87. bölüm tek parça izle - Masterchef Darülaceze bölümü izle, oyunu kim kazandı?

Masterchef 87. bölüm tek parça izle - Sevilen yarışma Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Yarışmanın son 2 bölümü değiştirildi. Bugün Darülaceze bölümü yayınlandı. Peki oyunu kim kazandı? İşte detaylar ve Masterchef 87. bölüm linki.

1 Saat Önce
2022-10-01 21:12:53
Masterchef 87. bölüm tek parça izle - Masterchef Darülaceze bölümü izle, oyunu kim kazandı?

Masterchef 87. bölüm tek parça izle - Sevilen yarışma Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Yarışmanın son 2 bölümü değiştirildi. Bugün Darülaceze bölümü yayınlandı. Peki oyunu kim kazandı? İşte detaylar ve Masterchef 87. bölüm linki.

Masterchef 87. bölüm tek parça izle

Masterchef 87. bölüm linki, izlemek TIKLAYINIZ...

İzleyici yorumları

- Fatmanur'u pek sevmem ama Barış'ı daha da sevmemeye başladı.

- Herkes kafasına göre reçete alıyor diyen Barış terbiyesizce Burak'ın elinden reçeteleri çeken kişi değil miydi ya?

- Barış o kadar olmamışsın kii sayende fatmanura bile sempati duydum.

- Görkem çok kibar kimseyi kirmamaya çalışıyor umuyorum ki o gitmez.

Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz programına mı katıldı? Masterchef Mehmet şef Yemekteyiz'de mi yarıştı?
İLİŞKİLİ HABERMehmet Yalçınkaya Yemekteyiz programına mı katıldı? Masterchef Mehmet şef Yemekteyiz'de mi yarıştı?
Mehmet şef kime kaşık attı? MasterChef 78.bölüm Mehmet şef hangi yarışmacıya kaşık attı?
İLİŞKİLİ HABERMehmet şef kime kaşık attı? MasterChef 78.bölüm Mehmet şef hangi yarışmacıya kaşık attı?
Somer şef kime 'haddini aşma' dedi? Masterchef Somer şef kime kızdı? Somer şef hangi yarışmacıyı azarladı?
İLİŞKİLİ HABERSomer şef kime 'haddini aşma' dedi? Masterchef Somer şef kime kızdı? Somer şef hangi yarışmacıyı azarladı?
Masterchef 86. bölüm izle - Masterchef 86. bölüm ödül oyununu kim kazandı?
İLİŞKİLİ HABERMasterchef 86. bölüm izle - Masterchef 86. bölüm ödül oyununu kim kazandı?
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş