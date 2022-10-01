Masterchef 87. bölüm tek parça izle - Masterchef Darülaceze bölümü izle, oyunu kim kazandı?

Masterchef 87. bölüm tek parça izle - Sevilen yarışma Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Yarışmanın son 2 bölümü değiştirildi. Bugün Darülaceze bölümü yayınlandı. Peki oyunu kim kazandı? İşte detaylar ve Masterchef 87. bölüm linki.

Masterchef 87. bölüm tek parça izle - Sevilen yarışma Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Yarışmanın son 2 bölümü değiştirildi. Bugün Darülaceze bölümü yayınlandı. Peki oyunu kim kazandı? İşte detaylar ve Masterchef 87. bölüm linki.

Masterchef 87. bölüm tek parça izle

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İzleyici yorumları

- Fatmanur'u pek sevmem ama Barış'ı daha da sevmemeye başladı.

- Herkes kafasına göre reçete alıyor diyen Barış terbiyesizce Burak'ın elinden reçeteleri çeken kişi değil miydi ya?

- Barış o kadar olmamışsın kii sayende fatmanura bile sempati duydum.

- Görkem çok kibar kimseyi kirmamaya çalışıyor umuyorum ki o gitmez.