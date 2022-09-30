Masterchef 86. bölüm izle - Masterchef 86. bölüm ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef 86. bölüm izle - Bu hafta Masterclass erken verildi. Yarışmacılar için spa ödülü kondu ve 3 etaplı bir oyun oynandı. Masterchef 86. bölüm ödül oyununu kim kazandı? Detaylar ve Masterchef 86. bölüm linki.