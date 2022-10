Mahkum 30. bölüm izle | Fox TV Mahkum son bölüm tek parça full HD izle

Mahkum 30. bölüm izle | Yenik düşen Mahkum dizisinin son 1 bölümü kaldı. Dizinin final bölümüne, sevenleri tepki gösterdi. Peki ama dizi neden bitiyor? 30.bölümde neler oldu, son bölümde neler olacak? Dizinin orijinali nasıl bitiyor? İşte tüm detaylar ve Fox TV Mahkum son bölüm tek parça full HD izle!

Mahkum 30. bölüm izle | Yenik düşen Mahkum dizisinin son 1 bölümü kaldı. Dizinin final bölümüne, sevenleri tepki gösterdi. Peki ama dizi neden bitiyor? 30.bölümde neler oldu, son bölümde neler olacak? Dizinin orijinali nasıl bitiyor? İşte tüm detaylar ve Fox TV Mahkum son bölüm tek parça full HD izle!

Mahkum 30. bölüm izle

Sevilen dizi Mahkum'un finaline son 1! Dizinin 30.bölümünü izlemek için linke tıklayın. MAHKUM 30. BÖLÜM LİNKİ...

Mahkum dizisi neden bitiyor?

Dizi 31. bölümde final yapacak. Onun yerine Darma Duman dizisi izleyicisiyle buluşacak. Mahkum'un bitme sebebi için aşağıdaki habere göz atabilirsiniz.

Mahkum 30. bölüm özeti

Fırat'ın baskısından Sasha sayesinde kurtulan Barış, bu zamana kadar istediği en büyük hayalini gerçekleştirir. Büge ve Can, onunla birlikte yer altındadır. Yol arkadaşlarının yanında, Büge ve Can'la birlikte yeniden aile olabilmenin planlarını kurar. Fırat'ın Savaş tehdidini Büge'den öğrenmeye çalışırken, kendi içinde büyük savaşlar verir. Her şey hayalindeki gibi ilerlerken, hiç hesaba katmadığı bir durumun içinde kalır. Gemileri yakan Fırat için artık geri adım atacak hiçbir şey kalmamıştır. Her şeyi unutmadan önce, düşmanına benzemeden, onu yok etmeye adım adım ilerler.