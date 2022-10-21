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Mahkum neden final yapıyor, reytingleri mi düştü? Mahkum dizisi orijinali nasıl bitiyor?

Mahkum neden final yapıyor, reytingleri mi düştü? İlgi ile takip edilen Mahkum dizisi sezonun diğer dizilerine yenik düştü. 31 bölümde final yapacağı duyurulan dizi için adeta yorum yağdı. Dizinin sevenleri Mahkum'un bitmemesini istedi. Mahkum dizisi orijinali nasıl bitiyor? Mahkum final tarihi ve detaylar...

1 Gün Önce
2022-10-21 08:47:45
Mahkum neden final yapıyor, reytingleri mi düştü? Mahkum dizisi orijinali nasıl bitiyor?

Mahkum neden final yapıyor, reytingleri mi düştü? İlgi ile takip edilen Mahkum dizisi sezonun diğer dizilerine yenik düştü. 31 bölümde final yapacağı duyurulan dizi için adeta yorum yağdı. Dizinin sevenleri Mahkum'un bitmemesini istedi. Mahkum dizisi orijinali nasıl bitiyor? Mahkum final tarihi ve detaylar...

Mahkum neden final yapıyor?

İddialara göre uyarlama dizinin geçen sezon tüm hikayesi tüketildi ve bu sezon aksiyon verebilecek bir hikaye bulunamadı. Dolayısıyla izleyicinin beklentisi karşılanamadı. Dizideki oyuncuların performansları beğenilse de sezondaki diğer dizilere karşı Mahkum dizisi diremedi.

Mahkum dizisi orijinali nasıl bitiyor?

Orjinal dizinin sonunda savcı kendine aklamayı başarıyor ve eski hayatına geri dönüyor. Aynı zamanda kızı ve eşini öldüren kişi ile yakalayarak cezaevine gitmelerini sağlıyor.

Mahkum final tarihi

Gerek oyunculuğu gerek senaryosuyla konuşulan mahkum dizisi için final karar verildi. Uzun süredir final yapacağı konuşulan dizinin final tarihi belli oldu. 29 Ekim cumartesi akşamı mahkum dizisi son bölümünü yayınlayacak

Mahkum hangi diziden uyarlandı?

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği senaryosunu da Uğraş Güneş'in düzenlediği dizi, Innocent Defendant adlı yapımdan ekranlara uyarlandı.

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