21 Ekim mazot indirim son dakika! Mazota (motorin) indirim mi geldi? Bu akşam (gece) mazota indirim var mı? 21-22 Ekim mazot indirim

21 Ekim mazot indirim son dakika! Mazota (motorin) indirim mi geldi? Bu akşam (gece) mazota indirim var mı? Araç sahipleri son zamanlarda akaryakıta gelen zamların ardından kontak çeviremez duruma geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak benzin ve motorine (mazot) peş peşe zamlar gelmişti. 21 Ekim'de ise dizel araç sahiplerini sevindiren yeni bir gelişme duyuruldu. 21 Ekim Cuma'yı 22 Ekim Cumartesi'ye bağlayan gece mazota indirim bekleniyor.

21 Ekim mazot indirim son dakika! Mazota (motorin) indirim mi geldi? Bu akşam (gece) mazota indirim var mı? Araç sahipleri son zamanlarda akaryakıta gelen zamların ardından kontak çeviremez duruma geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak benzin ve motorine (mazot) peş peşe zamlar gelmişti. 21 Ekim'de ise dizel araç sahiplerini sevindiren yeni bir gelişme duyuruldu. 21 Ekim Cuma'yı 22 Ekim Cumartesi'ye bağlayan gece mazota indirim bekleniyor.

Rusya'nın uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla batılı ülkeler Rus enerji ve finanas alanında büyük ambargoları bir bir hayata geçirdi. Bu hamleler dünya genelinde enerji fiyatlarının zirve yapmasına neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından brent petrol fiyatları rekor üstüne rekor kıraraken akaryakıt litre satış fiyatları da peş peşe zamlandı. Ancak son günlerde brent petrol fiyatları düşüşe geçmişti. OPEC+ ülkeleri perol üretimini azaltmaya gideceğini açıklaması petrol fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu. Son yaşanan gelişmelerden sonra gelen indirim haberi ise araç sahiplerini sevindirdi.

21 Ekim Mazota (motorin) indirim mi geldi?

Araç sahipleri güne akaryakıt fiyatlarında değişiklik olup olmadığını araştırarak başlyor. Akşam da bu araştırma devam ediyor. Dizel araç sahiplerini sevindirecek gelişme 21 Ekim'de yaşandı. Mazota yeni bir indirim geleceği açıklandı.

Bu akşam (gece) mazota indirim var mı?

21 Ekim Cuma'yı 22 Ekim Cumartesi'ye bağlayan gece mazota 1 lira 7 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

21 Ekim benzine indirim var mı?

İndirimin sadece motorin gurubunda olması bekleniyor. 21-22 Ekim'de benzine indirim yada zam beklenmiyor.

21 Ekim Brent petrol ne kadar?

Brent petrolde OPEC+ ülkelerinin üretim azaltma kararının ardından yeniden yükseliş oldu. 21 Ekim'de ise brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,29 dolardan işlem görüyor.

21 Ekim mazot litre fiyatı ne kadar?

İstanbul / Avrupa 27,36 TL

İstanbul / Anadolu 27,38 TL

Ankara 27,47 TL

İzmir 27,51 TL

21 Ekim benzin litre fiyatı ne kadar?

İstanbul / Avrupa 20,60 TL

İstanbul / Anadolu 20,61 TL

Ankara 20,75 TL

İzmir 20,74 TL