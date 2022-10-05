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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kusursuz Kiracı 6. bölüm FİNAL izle | Kusursuz Kiracı FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLE | Kusursuz Kiracı neden final yaptı?

Kusursuz Kiracı 6. bölüm FİNAL izle | Kusursuz Kiracı FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLE | Kusursuz Kiracı neden final yaptı?

Kusursuz Kiracı 6. bölüm FİNAL izle | Kısa sürede final yapan Kusursuz Kiracı dizisi, sevenlerini üzdü. Farklı senaryosuyla dikkat çeken yapım, 6.bölümde ekranlara veda etti. Kusursuz Kiracı FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLE!

9 Saat Önce
2022-10-05 12:06:13
Kusursuz Kiracı 6. bölüm FİNAL izle | Kusursuz Kiracı FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLE | Kusursuz Kiracı neden final yaptı?

Kusursuz Kiracı 6. bölüm FİNAL izle | Kısa sürede final yapan Kusursuz Kiracı dizisi, sevenlerini üzdü. Farklı senaryosuyla dikkat çeken yapım, 6.bölümde ekranlara veda etti. Kusursuz Kiracı FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLE!

Kusursuz Kiracı 6. bölüm izle

Fox TV ekranlarına veda eden Kusursuz Kiracı dizisinin 6.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kusursuz Kiracı final bölüm konusu

Yakup'un ilanı aşkından sonra Necati artık onu kızının yanında görmek istememektedir. Oysa Yakup-Mona aşkında önemli gelişmeler yaşanmakta. Mona babasının kalbinde açtığı yarayı yıllar sonra ilk kez Yakup'la sağaltmaktadır. Öte yandan Mona ve Leyla geçmiş acıların pençesinde yaralarını sağaltmaya çalışırken yolları yıllar sonra ilk kez içinde büyüdükleri yetimhaneye düşer. Bu duygu yüklü ziyaret her ikisini de farklı şekillerde etkileyecektir.

Kusursuz Kiracı neden final yaptı?

Sosyal medyada çok konuşulan ve sevilen Kusursuz Kiracı dizisinin final yapması, şaşırttı. Dizinin yeterli reyting elde edememesi sebebiyle final yaptığı konuşuluyor.

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