Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thırones'un devam dizisi olan House of the Dragon uzunca süren beklemenin ardından HBO Max'te 21 Ağustos'ta yayınlandı. Dizinin 10. ve son bölümünün ardından 2. sezon şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor. House of the Dragon 2. sezon ne zaman? House of the Dragon bitti mi? sorularına Google'dan dizi severler tarafından yanıt aranıyor.

Tüm dünyada en çok izlenen diziler arasında yer alan Game of Thırones'un devam serisi olan ve demir taht mücadelesinden 200 yıl öncesini anltan dizi HBO Max platformunda gösterime girdi. İlk bölümleri 21 Ağustos'ta yayınlanan dizi haftalık olarak yayınlanıyor. Yeni bölümü izlemek isteyenler 1 hafta beklemek zorunda kalıyordu. House of the Dragon dizisi 1. sezonu yayınlanan 10. bölüm ile sona erdi. House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak sorusu ise dizi severler tarafından merakla takip ediliyor. İşte House of the Dragon 2. sezona dair detaylar...

House of the Dragon 2. sezon ne zaman?

Sonu merakla beklenen Game of Thırones dizisi 2019 yılında 8. sezonun ardından ekranlara veda etti. Dizi tüm dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin bitişi baazıları açısından hayal kırıklığı olarak tanımlansa da genel olarak dizi eleştirmenlerden olumlu puanlar almayı başardı. 2019'dan bu yana Game of Thrones dizisinin devamı çekileceği açıklanmıştı. Yıllar süren beklemenin ardından House of the Dragon 1. sezonu ile izleyicilerine merhaba dedi. House of the Dragon 1. sezonun ardından 2. sezon çıkış tarihi ise sabırsızlıkla bekleniyor.

House of the Dragon 2. sezon çıkış tarihi

21 Ağustos'ta HBO Max platformunda ilk bölümleri yayınlanan dizi toplamda 10 bölümden oluşuyor. Dizi 23 Ekim'de yayınlanan 10. bölüm ile sezon finali yaptı. House of the Dragon 2. sezon çekimlerine başlandığı gelen bilgiler arasında. Dizinin yeni sezonu hakkında yapımcılardan ve yayıncı kuruluştan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tahminlere göre dizinin 2. sezonunun 2023 yılının sonunda izleyicisi ile buluşması bekleniyor.

House of the Dragon bitti mi?

House of the Dragon dizisi 1. sezonu toplamda 10 bölümden oluşuyor. Dizi haftalık olarak yayınlanıyor. Dizinin 1. sezon son bölümü 23 Ekim'de HBO Max platformunda yayınlandı.

House of the Dragon kaç bölüm?

Yapımcılar dizinin 1. sezonunda 10 bölümden oluşacağını açıkladı. Her bir bölümün ise yaklaşık olarak 1 saat sürmesi bekleniyor.

Targaryen Hanedanı hakkında

Targaryen Hanedanı, Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisinde Batıdiyar'daki büyük 9 hanedanlıktan biriydi. Ejderhaların temsil edildiği bir hanedir. Targaryen soyu, Valyria Hürkalesi soyuna dayanır. Sancakları siyah zemin üzerinde üç başlı kırmızı bir ejderhadır.

Ejder Aegon'un torunları Valyria Kıyameti'nden ve ardından gelen kargaşa ve kıyımdan kaçarak dar denizdeki kayalık bir ada olan Ejderkayası'na sığındılar. Aegon ve kız kardeşleri (Visenya ile Rhaenys) buradan 3 ejderha ile yelken açarak Yedi Krallık'ı fethettiler. Kanın saflığını bozmamak için Targaryen Hanedanı çoğu zaman Valyria geleneğine uyarak kardeşleri birbirleriyle evlendirme yoluna gitmiştir. Aegon iki kız kardeşiyle de evlenmiş ve her ikisinden de birer oğul sahibi olmuştu. Targaryenler'in sancağı siyah zemin üzerine kırmızı bir üç başlı ejderhadır ve bu başlar Fatih Aegon, Visenya ve Rhaenys'u temsil etmektedir.

