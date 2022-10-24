Numan Kurtulmuş'tan ''asgari ücret'' açıklaması

AK Partili Kurtulmuş, asgari ücret ile ilgili 'herkesin tatmin olacağı bir miktarın gündeme geleceğini' söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete dair konuştu. Kurtulmuş, asgari ücretin 'bir miktar' refah payıyla birlikte yükseltileceğini söyledi.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de, yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."

Türkiye'de hızla artan enflasyona karşı asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapılmıştı. Ocak ayında yapılan yüzde 50'lik zammın ardından 1 Temmuz 2022 tarihinde de asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenmişti.

Ocak ayında yapılacak zamla asgari ücretin 7-8 bin TL bandına çekilmesi bekleniyor.