House of the Dragon 2. sezon ne zaman başlayacak? House of the Dragon bitti mi?

Game of Thrones dizisinde taht mücadelelerinin 200 yıl öncesinde Targaryen hanedanlığına odaklanan House of the Dragon dizisinin sonuna gelindi. Peki House of the Dragon bitti mi? Dizi tutkunları son bölümün ardından House of the Dragon 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon ne zaman çıkacak? sorularını internette araştırıyor. HBO Max'in izlenme rekorları kıran dizinin 2. sezonu için sevindiren açıklama geldi.

Tüm zamanların en çok izlenen televizyon dizileri arasına adını yazdırmayı başaran Game of Thrones dizisinin devamı niteliğinde olan House of the Dragon dizisi HBO Max platformunda 21 Ağustos'ta gösterime girdi. Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen dizi HBO Max'te izlenme rekorlarını kırdı. 10 bölümden oluşan dizinin 1. sezonunun sonuna gelindi ve merakla 2. sezonun çıkması bekleniyor. Dizi tutkunları House of the Dragon'un son bölümünün ardından House of the Dragon 2. sezon ne zaman başlayacak? House of the Dragon yeni sezon ne zaman çıkacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 yılına damgasını vuran dizinin geleceği hakkında detaylar...

House of the Dragon 2. sezon ne zaman başlayacak?

Game of Thrones dizisinin ana konusu olan demir taht kavgalarının önceside yaşanan olaylara odaklanan House of the Dragon dizisinin 2. sezonu şimdiden merak ediliyor. Dizi HBO Max platformunun en çok izlenen yapımı olma unvanını da eline geçirdi. Game of Thrones havasının hissedildiği dizide izleyiciler bir sonraki sezonda neler olacağını şimdiden merakla bekliyor. House of the Dragon 2. sezon beklendiği gibi onayı aldı. Dizinin çekimlerine ise başlandı. Ancak House of the Dragon 2. sezonun ne zaman başlayacağına dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

House of the Dragon bitti mi?

House of the Dragon dizisi 1. sezonu toplam 10 bölümden oluştu. Dizi haftalık olarak yayınlandı. Her hafta milyonlarca kişi tarafından izlenen dizi HBO Max'te izlenme rekorlarını da alt üst etti. Dizinin 1. sezonu 23 Ekim'de yayınlanacak olan 10. bölüm ile sona erecek. Dizi sezon finali yapacak ve 2. sezon için hazırlıklar başlanacak.

House of the Dragon yeni sezon ne zaman çıkacak?

House of the Dragon dizisinin 2. sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni sezonuna dair ilk açıklama ise HBO Başkan Yardımcısı Francesca Orsi'den geldi. Orsi açıklaması ile dizi tutkunlarını sevindirdi. Francesca Orsi, “Tüm House of the Dragon ekibinin 1. sezonda başardıklarından gurur duyuyoruz. House Targaryen'in destansı destanını 2. sezonla hayata geçirmeye devam etmek için heyecanlıyız” dedi. House of the Dragon 2. sezon çıkış tarihine dair ise henüz bilgi verilmedi.

House of the Dragon 2. sezon çıkış tarihi

Tahminlere göre dizinin yeni sezon bölümlerinin 2023 sonunda ekranlara gelmesi bekleniyor.

House of the Dragon dizisi nasıl ve nereden izlenir?

House of the Dragon dizisi HBO Max'te yayınlanıyor. Ancak HBO Max henüz ülkemizde faaliyette değil. House of the Dragon dizisi şu anda herhangi bir yayın platformunda ve kanalda gösterilmiyor.

HBO Max nedir?

HBO Max, AT&T'nin sahibi olduğu WarnerMedia tarafından hizmete sununlan abonelik tabanlı video hizmetidir. Servis ilk olarak 18 Ekim 2018 yılında duyurulmuş, 27 Mayıs 2020 tarihinde hizmete başlamıştır.

HBO Max, HBO premium TV hizmetini temel alarak oluşturulmuş ve WarnerMedia'nın sahip olduğu dizi ve film kütüphane içeriğine de yer vermektedir.

House of the Dragon hakkında

House of the Dragon, bir Amerikan fantastik drama televizyon dizisidir. Game of Thrones'un (2011-2019) bağımsız bir prequel'i olan bu dizi, George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için yaratılan serinin ikinci dizisidir.

Her iki seri de Martin'in A Song of Ice and Fire romanlarına dayanıyor. Diziyi Condal ve Miguel Sapochnik yönetiyor. Ateş ve Kan adlı romanın bazı bölümlerine dayanan dizi, Game of Thrones olaylarından yaklaşık 200 yıl önce, aynı adı taşıyan kraliyet evinin soyundan Daenerys Targaryen'in doğumundan 172 yıl önce ve Yedi Krallık'ın birleşmesinden 100 yıl sonra geçmektedir. Targaryen Fethi tarafından. Targaryen Hanesi'nin sonunun başlangıcını, "Ejderhaların Dansı" olarak bilinen Targaryen veraset iç savaşına giden ve bu savaşı kapsayan olayları tasvir eder.

21 Ağustos 2022'de ekrana gelen dizinin ilk sezonu on bölümden oluşuyor.