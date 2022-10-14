Yüzüklerin Efendisi film serisinin dizi versiyonu olan ve Orta Dünya'ya karanlık güçlerin gelmesini anlatan Güç Yüzükleri dizisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizden de büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi 2022 yılının en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Amazon Prime Video'da yayınlanan Güç Yüzükleri 8. bölümü ile 1. sezon finali yaptı. Güç Yüzükleri bitti mi? 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon çıkacak mı? soruları ise dizi seveler tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Amazon Prime Video'da 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanmaya başlanan Güç Yüzükleri dizisinin ilk sezonu sona erdi. 14 Ekim'de yayınlanan 8. bölüm ile ekranlara veda eden dizinin yeni sezon çıkış tarihi dizi tutkunları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Güç Yüzükleri bitti mi?

Güç Yüzükleri dizisi uzun yıllar süren beklemenin ardından nihayet Amazon Prime'da 2 Eylül'de yayınlanmaya başlandı. Dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenerek 2022 yılının en popüler dizileri arasında zirveye yerleşti. Güç Yüzükleri ile Amazon Prime Video da milyonlarca yeni üye kazandı. Netflix ve Disney+'ın rakiplerinden olan Amazon iddialı dizisi için toplamda 1 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldı. Amazon Prime Video'da yayınlanan Güç Yüzükleri'nin 1. sezonu 14 Ekim 2022'de yayınlanan 8. böllüm ile sona erdi.

Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman başlayacak?

Milyonlarca hayranı bulunan Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisinin 2. sezonu şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor. Dizinin 2. sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Amazon Prime Video'nun sevilen dizisi Güç Yüzükleri 2. sezon için uzun süre bekleneceği gelen iddialar arasında. Dizinin 2023 sonlarına doğru yada 2024 başlarında ekranlara geleceği tahmin ediliyor.

Güç Yüzükleri kaç bölüm?

Yüzüklerin Efendisi dizisinin 1. sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. Güç Yüzükleri'nin ilk 2 bölümü 2 Eylül'de yayınlandı. 8. ve final bölümü ise 14 Ekim 2022'de yayınlandı. Dizi 14 Ekim'de sezon finali yaptı.