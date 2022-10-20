Bird Box ne anlatmak istiyor, konusu ne? Bird Box 2 çıkacak mı? Bird Box hangi kitaptan uyarlama?

Bird Box ne anlatmak istiyor, konusu ne? Senaryosunu Eric Heisserer'ın yazdığı ve Susanne Bier'ın yönettiği BirdBox filminin ikincisi için gün sayılıyor. Peki ama Bird Box 2 çıkacak mı? Bird Box hangi kitaptan uyarlama? İşte detaylar...

Bird Box ne anlatmak istiyor, konusu ne? Senaryosunu Eric Heisserer'ın yazdığı ve Susanne Bier'ın yönettiği BirdBox filminin ikincisi için gün sayılıyor. Peki ama Bird Box 2 çıkacak mı? Bird Box hangi kitaptan uyarlama? İşte detaylar...

Bird Box ne anlatmak istiyor?

Bird Box (Kuş Kutusu), 2018 yılında ABD yapımı kıyamet sonrası korku-gerilim türündeki filmdir. Filmin yönetmen koltuğunda Susanne Bier'ın oturuyor.

Yapımın olay örgüsü Josh Malerman'in 2014 tarihli romanına dayanmaktadır. Malorie adlı bir kadın (Sandra Bullock) ile iki çocuğun doğaüstü yaratıklara karşı verdiği yaşam savaşını konu alır ve aktarır.

Bird Box filmi konusu

Kitaptan uyarlanan Bird Box filminin konusu; Görünmeyen uğursuz bir varlığın toplumun büyük kısmını intihara sürüklemesinden beş yıl sonra, hayatta kalan bir kadın ve iki çocuğu güvenli bir yere ulaşmaya çabalar.

Bird Box filmi oyuncu kadrosu

Büyük bir oyuncu kadrosuna sahip olan film, oyuncuların rollerini çok iyi aktarmasıyla da konuşuldu. Bird Box filmi oyuncuları;

Sandra Bullock

Trevante Rhodes

John Malkovich

Sarah Paulson

BD Wong

Jacki Weaver

Rosa Salazar

Danielle Macdonald

Lil Rel Howery

Tom Hollander

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