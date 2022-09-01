MHP, Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla bugün disiplin ve yönetim kurulu ile sürpriz bir toplantı yaptı.

Canlı yayında açıklamalar yapan Bahçeli "Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır. 1 Ekim tarihinde TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlenmesi kanunlaştırılarak hukuki bir temele bağlanmalıdır" dedi.

'ADAYIMIZ ERDOĞAN'

Bahçeli, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan'ın seçilmesi için olağanüstü gayret sarf edilecek" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır. 1 Ekim 2022 tarihinde TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlenmesi kanunlaştırılarak hukuki bir temele bağlanmalıdır. Yargısız infazların demokrasi ilkeleriyle gerçekleşmediği gerçektir. Toplumsal huzurumuzun yanında birlik ve güvenliğimiz, sosyal medyanın dipsiz kuyularında tahrip edilemeyecektir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. 2023 seçimlerini lekelemeye hazmetmek karanlık bir teşebbüstür. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız diyen CHP Genel Başkanı siyasi edebe dönmelidir. Bizatihi siyasi hayatının sonuna geldiğini itiraf eden Kılıçdaroğlu'nun 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Bu savruk ve sefil zihniyet, cumhuriyetin yollarını ayırmakla kalmamış Türkiye muhaliflerinin çatlak sesi haline gelmiştir. Artık saklanacak durumu kalmamıştır. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı sakat. Sokak aralarında kanunsuz gösteri yapan, Türk polisinin hukuk çerçevesinde yaptığı müdahale Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Görevini yapan cesur polisimiz hakkında Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla suç duyurusunda bulunulmuştur.

Sözde öğretmene yapılan efeliği affetmeyeceğiz diyen Kılıçdaroğlu, sen affetsen ne yazar, affetmesen ne yazar.

Zilletin diğer ortakları da Kılıçdaroğlu'ndan farkı yoktur. Bize göre Kılıçdaroğlu'nun 6 lider aynı sözü söylüyoruz dedikleri bellidir. Bir isim üzerinde uzlaşmaktan aciz kalan, kulisleri kaynatan partilerin asıl üzerinde durmaları gereken husus aynı şeyi söylemeleri değildir. Önemli olan arkalarında durmalıdır. Zillet ittifakı fikri ve fiili olarak dağılmıştır.

2023 yılında cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimine olağanüstü adanmışlık ve kararlılıkla hazırlanmıştır. hedeflerimiz ise şunlar olacaktır, Vatandaşlarla yüz yüze görüşme artacak, il ve ilçelerimizde seçim gününe kadar devam edecektir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, Erdoğan'ın seçilmesi için olağanüstü bir çaba gösterilecektir. MHP, tuzaklara düşmemeden, saldırı ve sabotajlara teslim olamadan sabırlı ve ilkeli bir şekilde yoluna devam edecektir.

Libya'da Irak'ta meydana gelen şiddet olaylarında Pakistan'da yaşanan sel olayında üzüntü duyuyorum. Aşırı yağışlardan dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

CHP'nin kışkırtıcı üslubu her alanda devam ediyor. Şimdi aklınca gençleri sokağa çekmeye çalışıyor. Sokak tehlikelidir.

(Af tartışması) Bizim haberimiz yok, söyleyen gazetecilere sormanız lazım.

(Erken seçim tartışması) Seçimlere 9 ay 18 gün var, onu beklemek lazım." .