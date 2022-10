Amazon Prime Video'da yayınlanan Güç Yüzükleri dizisi 2022 yılının en çok izlenen projesi oldu. Dizinin 1. sezonu geride kaldı ve dizi hayranları 'Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman başlayacak? Güç Yüzükleri 1. sezon bitti mi? Rings of Power 2. sezon ne zaman çıkacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. Haftalık olarak ekranlara gelen dizinin son bölümü 14 Ekim'de yayınlandı. İşte Güç Yüzükleri 2. sezon çıkış tarihine ilişkin detaylar...

Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman başlayacak? Güç Yüzükleri 1. sezon bitti mi? Rings of Power 2. sezon ne zaman çıkacak? 2022 yılın en iddialı dizilerinden Güç Yüzükleri (Rings of Power) yıllar süren beklemenin ardından ilk bölümleri ile 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video'da yayına girdi. Dizi kısa sürede dünya genelinde on milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yüzüklerin Efendisi film serisinin dizi versiyonu olan Güç Yüzükleri 1. sezon 14 Ekim'de yayınlana 8. bölüm ile sona erdi. Dizi tutkunları sabırsızlıkla 2. sezonun başlamasını bekliyor. Peki Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Sinema dünyasına adını altın harflerle yazdıran Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisinin dizi olarak ekranlara geleceği yıllar öncesinden duyurulmuştu. Uzun süren beklemenin ardından dizinin adının Güç Yüzükleri (Rings of Power) olacağı açıklandı. Dizi tutkunlarının heyecanlı bekleyişi 2 Eylül 2022'de sona erdi. Toplamda 8 bölümden oluşan dizi Amazon Prime Video'da izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizi kısa sürede dünya çapında en çok izlenen dizi unvanını kazandı. Heyacanın dozunun arttığı Güç Yüzükleri dizinde 1. sezon 14 Ekim'de yayınlanan 8. bölüm ile sona erdi. Dizinin 2. sezonunun ne zaman çıkacağı merakla bekleniyor.

Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman başlayacak?

2022 yılının en çok izlenen dizilerinden olan Güç Yüzükleri dizisi milyonlarca saat izlenmenin ardından 8. bölümü ile ekranlara veda etti. Dizinin 2. sezon çıkış tarihi ise merak ediliyor. Güç Yüzükleri 2. sezon çekimlerine geçtğimiz aylarda başlandı. Avustralya yerine çekim yeri olarak İngiltere tercih edildi. Güç Yüzükleri dizisi 2. sezon çıkış tarihine ilişkin yapımcılardan ve yayıncı platformdan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak tahminlere göre Güç Yüzükleri 2. sezonun 2023 yılı sonlarında yada 2024'ün başında Amazon Prime Video'da yerini alması bekleniyor.

Güç Yüzükleri 1. sezon bitti mi?

Güç Yüzükleri 1. sezon toplamda 8 bölümden oluşuyor. Dizi her hafta yeni bir bölümü yayınlanıyor. Dizinin 1. sezon son bölümü 14 Ekim'de Amazon Prime Video'da yayınlandı.

Rings of Power 2. sezon ne zaman çıkacak?

Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisi 2 Eylül'de yayına girdi. Dizi yaklaşık olarak 5 yıldır bekleniyordu. Uzun süren beklemenin ardından Dizi Galadriel'in yaşamına odaklı şekilde ilerledi. Dizinin 2. sezonunda da Galadriel'i anlatması bekleniyor. Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisinin çekimlerine geçtiğimiz aylarda başlandı. Dizinin 2023 sonlarına doğru Amazon Prime Video'da yayınlanması bekleniyor.

Güç Yüzükleri konusu nedir?

Güç Yüzükleri dizisi J.R.R. Tolkien'ın The Hobbit ve The Lord of the Rings'inin binlerce yıl öncesinde geçiyor. Orta Dünya'nın büyük ölçüde barış içinde olduğu bir dönemde başlayan dizi, hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan bir grup karakterin uzun süredir dönmesinden korkulan bir kötülüğün yeniden yükselmesiyle yüzleşmesini anlatacak. Dumanlı Dağlar'ın karanlık derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'ın görkemli ormanlarına, göz alıcı ada krallığı Númenor'dan haritanın en uç köşelerine, bu krallıklar ve karakterler, Orta Dünya'dan ayrıldıktan çok sonra da anlatılmaya devam edecek efsanelerini şekillendirecekler.

Güç Yüzükleri oyuncusu

Robert Aramayo

Owain Arthur

Nazanin Boniadi

Tom Budge

Morfydd Clark - Galadriel

Ismael Cruz Córdova

Ema Horvath

Markella Kavenagh

Joseph Mawle

Tyroe Muhafidin

Sophia Nomvete

Megan Richards

Dylan Smith

Charlie Vickers

Daniel Weyman

Maxim Baldry

Lenny Henry

Geoff Morrell

Peter Tait

Peter Mullan

Simon Merrells - Trevyn

Lloyd Owen - Lodan

Augustus Prew

Benjamin Walker

Alex Tarrant

Cynthia Addai-Robinson

Kip Chapman

Maxine Cunliffe

Trystan Gravelle

Thusitha Jayasundera

Fabian McCallum

Leon Wadham

Sara Zwangobani

Anthony Crum

Ian Blackburn

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 1 sezon bölüm tariheri

1. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022

2. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022

3. Bölüm çıkış tarihi: 9 Eylül 2022

4. Bölüm çıkış tarihi: 16 Eylül 2022

5. Bölüm çıkış tarihi: 23 Eylül 2022

6. Bölüm çıkış tarihi: 30 Eylül 2022

7. Bölüm çıkış tarihi: 7 Ekim 2022

8. Bölüm çıkış tarihi: 14 Ekim 2022