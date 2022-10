The Empress dizisi Elisabeth kimdir? Elizabeth'i kim oynuyor? The Empress Devrim Lingnau kimdir, babası kim?

The Empress dizisi Elisabeth kimdir? Elizabeth'i kim oynuyor? The Empress Devrim Lingnau kimdir, babası kim? Elisabeth von Wittelsbach gerçekte yaşamış mı? soruları Netflix'te The Empress dizisini izleyenler tarafından sıkça soruluyor. ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in sevilen dizisi The Empress kısa sürede platformun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Dizide Elisabeth karakterini oynayan oyuncunun kim olduğu da merak konusu. İşte The Empress dizisi Elisabeth'in gerçek adı.

29 Eylül 2022'de Netflix'te yayınlanmaya başlanan Almanya yapımı The Empress dizisi kısa sürede platformun en çok sevilen dizileri arasına adını yazdırmayı başardı. The Empress dizisinin başrolünde Elisabeth karakterini canlandıran oyuncunun Türk asıllı olması da Türkiye'den diziye karşı olan merakı artırdı. Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth'in hayatını konu alan dizi ülkemizden de pek çok kişi tarafından takip ediliyor. The Empress dizisi Elisabeth kimdir? The Empress dizisi sinde Sissi lakaplı Avusturya İmparatoriçesi Bavyeralı Elisabeth'in hayatını Türk asıllı Alman oyuncu Devrim Lingnau canlandırıyor. Devrim Lingnau pek çok film ve dizide rol almıştır. Oyunculuktaki yeteneğini The Empress dizisi ile gösteren Devrim Lingnau'nun kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Devrim Lingnau kimdir? Devrim Lingnau, Almanya'nın Mannheim kentinde Türk bir baba ve Alman bir anne çocuğu olarak 1998 yılında dünyaya geldi ve iki dilli olarak büyüdü. Okul sırasında bale okudu ve Mannheim Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde Dans Akademisi'ne katıldı. Karlsruhe Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Alman sanatçı Ulla von Brandenburg'un yanında sanat eğitimi almaya başladı. 2014'te ZDF televizyon dizisi Aktenzeichen XY … ungelöst'ün (Dosya Numarası XY...Çözülmedi) bir uzun metrajlı filminde yer aldı. 2014'ten 2015'e kadar Bavyera Radyosu'nda genç yetişkin gizem dizisi Fluch des Falken'de Yasemin rolünde ve çocuk kanalı KiKA'da rol aldı. 2017 Alman televizyon mini dizisi Under Suspicion: Lost Security by ZDF ve Arte'de Andreas Herzog'un yönettiği Türk-Alman Aleyna Kara'yı canlandırdı. ARD dizisi Die Kanzlei'nin "Kinderkram" bölümünde 2018'de Tonja olarak bir bölüm rolünde görüldü. Mannheim-Neckarau'daki Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium'dan 2017'de liseden mezun olduktan sonra, 2019 İngiliz filmi Carmilla'da Jessica Raine, Hannah Rae ve Tobias Menzies ile birlikte başrol oynadı. Filmin prömiyeri 2019'da Edinburgh Uluslararası Film Festivali'nde yapıldı. 2021'de York-Fabian Raabe'nin Alman televizyon filmi Borga'da Christiane Paul'ün karşısında kızı olarak oynadı. Aralık 2020'de, Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth'i konu alan Netflix dizisi The Empress'te Philip Froissant ile birlikte İmparator Franz Joseph I olarak başrolü üstleneceği açıklandı. Dizi 29 Eylül 2022'de yayınlandı. Elisabeth von Wittelsbach gerçekte yaşamış mı? Elisabeth von Wittelsbach tarih sahnesinde gerçekten yaşamış olan biridir. Elisabeth von Wittelsbach 24 Nisan 1854'te İmparator I. Franz Joseph ile evliliğinden 1898'deki suikastına kadar Avusturya İmparatoriçesi ve Macaristan Kraliçesi idi. Elisabeth von Wittelsbach kimdir? Bavyera'daki Düşes Elisabeth Amalie Eugenie (24 Aralık 1837 - 10 Eylül 1898), 24 Nisan 1854'te İmparator I. Franz Joseph ile evliliğinden 1898'deki suikastına kadar Avusturya İmparatoriçesi ve Macaristan Kraliçesi idi. Elisabeth, Wittelsbach'ın kraliyet Bavyera Evi'nde doğdu. Takma adı Sisi İmparator I. Franz Joseph ile on altı yaşında evlenmeden önce gayri resmi bir şekilde yetiştirildi. Evlilik onu, hazırlıksız olduğu ve uygun bulmadığı çok daha resmi Habsburg saray hayatına itti. Evliliğin başlarında, Elisabeth'in kızlarının yetiştirilmesini üstlenen kayınvalidesi Arşidüşes Sophie ile araları bozuktu ve bunlardan biri, Sophie, bebekken öldü. İmparatorluk çiftinin Veliaht Prens Rudolf'un bir oğlunun doğumu, Elisabeth'in saraydaki konumunu iyileştirdi, ancak sağlığı bu baskı altında acı çekti. Sonuç olarak, daha rahat ortamı için sık sık Macaristan'ı ziyaret ederdi. Macaristan ile derin bir akrabalık geliştirmeye geldi ve 1867'de Avusturya-Macaristan'ın ikili monarşisinin ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Elisabeth'in tek oğlu ve metresi Mary Vetsera'nın 1889'da Mayerling'deki av köşkünde bir cinayet-intiharda ölümü, İmparatoriçe'nin asla iyileşmediği bir darbeydi. Mahkeme görevlerinden çekildi ve yanında ailesi olmadan çok seyahat etti. 1890'da Yunanistan'ın Korfu adasında Achilleion sarayını yaptırdı. Saray ayrıntılı bir mitolojik motife sahipti ve Elisabeth'in sık sık ziyaret ettiği bir sığınak görevi gördü. Genç figürünü ve güzelliğini korumakla takıntılı bir şekilde ilgileniyordu. 1897'de kız kardeşi Sophie, Paris'teki Bazar de la Charité yardım etkinliğinde kaza sonucu çıkan bir yangında öldü. 1898'de Cenevre'de seyahat ederken Elisabeth, Luigi Lucheni adında bir İtalyan anarşist tarafından ölümcül şekilde yaralandı. 44 yıllık görev süresi, herhangi bir Avusturya imparatoriçesi arasında en uzun olanıydı.