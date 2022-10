Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman çıkacak? Güç Yüzükleri (Rings of Power) ikinci sezon ne zaman başlayacak? Tüm zamanların en çok izlenen film serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi dizi olarak 2 Eylül'de Amazon Prime Video'da yayınlandı. Toplamda 8 bölümden oluşan Güç Yüzükleri 1. sezon 14 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan 8. bölüm ile sona erdi. Dizi tutkunları Güç Yüzükleri 2. sezonun ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. Güç Yüzükleri 2. sezon çekimlerinin başlandığı duyuruldu. Peki Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman çıkacak?

Tüm dünyanın en çok izlenen film serilerinden olan Yüzükllerin Efendisi (The Lord of the Rings) dizi olarak ekranlara geldi. Yıllar öncesinde müjdesi verilen dizinin adının Güç Yüzükleri (Rings of Power) oalcağı açıklandı. Uzun bir bekleyişin ardından Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisi 1. sezonu 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Vide platformunda yayınlandı. Dizi kısa sürede platformun izlenme rekorlarını alt üst etmeyi başardı. Amazon Prime Video'nun en büyük bütçeli projesi olan Güç Yüzükleri'nin toplam sezonları için 1 miluyar dolar ayrıldı. Dizi görsel efektleri ve konusu ile kısa zamdan dünyanın en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. 2022 yılının bir diğer popüler dizisi House of Dragon'u izlenme sayılarında geride bırakmayı başardı. Güç Yüzükleri dizisinin 1. sezonu geride kaldı ve izleyiciler merakla 2. sezonun ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman çıkacak?

İlk 2 bölümü 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Güç Yüzükleri dizisinin 1. sezonu 8 bölümden oluşuyor. 1. sezon finalini 14 Ekim'de yapan dizide heyecan zirve yaptı. Dizi tutkunları Güç Yüzükleri 2. sezonun başlamasını şimdiden sabırsızlıkla bekliyor. Güç Yüzükleri 2. sezon çekimlerinin başladığı duyuruldu. Dizinin yeni sezon çekimlerinin yaklaşık olarak 1 yıl sürebileceği tahmin ediliyor. Güç Yüzükleri 2. sezon bölümlerinin 2023 yılı sonlarında yada 2024'ün başında gösterime girmesi oldukça muhtemel.

Güç Yüzükleri (Rings of Power) ikinci sezon ne zaman başlayacak?

Yüzüklerin Efendisi hayranları yeni dizinin çıkmasını yıllardır bekledi. Yaklaşık 5 yıl süren beklemenin ardından Güç Yüzükleri dizisi Amazon Prime Video'da yayına girdi. Dizi kısa sürede yılın yapımı oldu ve tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisinin 2. sezon çekimlerine başlandığı açıklandı. İlk sezon çekimleri için adres Yeni Zelanda olurken kinci sezon çekimleri için adres Birleşik Krallık oldu. Güç Yüzükleri (Rings of Power) 2. sezonun ne zaman çıkacağına dair bir fikirde bulunmak için henüz çok erken ancak tahminlere göre Güç Yüzükleri (Rings of Power) 2. sezon 2023 sonu yada 2024 başında yayınlanabilir.

Güç Yüzükleri 2. sezon konusu ne?

Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisinin 2. sezonunda da ana karakterin Galadriel olması bekleniyor. Galadriel'in karanlık güçlerle mücadelesi ikinci sezonun konusu olacak.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 1 sezon bölüm tariheri

1. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022

2. Bölüm çıkış tarihi: 2 Eylül 2022

3. Bölüm çıkış tarihi: 9 Eylül 2022

4. Bölüm çıkış tarihi: 16 Eylül 2022

5. Bölüm çıkış tarihi: 23 Eylül 2022

6. Bölüm çıkış tarihi: 30 Eylül 2022

7. Bölüm çıkış tarihi: 7 Ekim 2022

8. Bölüm çıkış tarihi: 14 Ekim 2022

Galadriel kimdir?

Yüzüklerin Efendisi film serisinde ve Güç Yüzükleri dizilerinde yer alan Galadriel Tolkien'in bir karakterdir.

Galadriel Orta Dünya'da bir Elf soylusudur. Lord Celeborn ile beraber Lothlórien'in yöneticisidir. Kendisine Lórien Hanımı, Galadhrim Hanımı, Işığın Hanımı veya Ormanın Hanımı olarak hitap edilir. Lothlórien'de ise, sadece Galadriel Hanım veya Hanım olarak bilinir. Kraliçe değildir, fakat kraliyet soyundan gelir.

Galadriel ismi, Celeborn tarafından verilmiş olan Telerin Quenyası'ndaki adı Alatáriel'in Sindarince'sidir.

Noldor prensi Finarfin'in Earwen ile evliliğinden doğan tek kızı ve en küçük çocuğudur. Valinor'da doğmuştur. Ağabeylerinin adları; Finrod(Felagund), Angrod, Aegnor ve Orodreth'tir. Tam bir elftir ama Eldar'ın çağrısını kabul etmemiştir. Bu yüzden sürgündedir.