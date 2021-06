Film önerileri | 2021'in en iyi film önerileri

Korona virüs zamanında film izleme sayısı bir hayli arttı. Evinde kalan vatandaşlar zamanlarının bir kısmını film izleyerek geçirmeyi tercih etti. İzleyecek film bulamayanlar film önerilerini araştırıyor. 2021'in en iyi film önerilerini sizler için derledik. Mutlaka izlemeniz gereken filmler haberimizin detayında olacak. 2021 Film önerileri içinde birbirinden güzel yapımlar sizleri bekliyor....

Korona virüs zamanında film izleme sayısı bir hayli arttı. Evinde kalan vatandaşlar zamanlarının bir kısmını film izleyerek geçirmeyi tercih etti. İzleyecek film bulamayanlar film önerilerini araştırıyor. 2021'in en iyi film önerilerini sizler için derledik. Mutlaka izlemeniz gereken filmler haberimizin detayında olacak. 2021 Film önerileri içinde birbirinden güzel yapımlar sizleri bekliyor....

Netflix'in piyasa çıkması ile sinemaya gidenlerin sayısında ciddi bir düşüş oldu. Netflix filmleri milyonlarca dolarlık yapım şirketlerinin filmlerinden daha çok izleyiciye ulaşır oldu. Ardından ortaya çıkan koronavirüs pandemisi de sinema ve film sektörünün aksamasına neden oldu. Pandemi ile 1 yıldan fazla bir sürede film çekimi yapılamadı. Tüm dünyada tüm sektörüde olduğu gibi sinema ve film söktörü de pandemi ile birlikte durma noktasına geldi. Evinde uzun zaman geçiren insanlar da bu dönemde sfilm izlemeye ağırlık verdi. İzleyecek film arayışına girenler fim önerileri listelerini araştırıyor. 2021 film önerilerini haberimizde sizler için derledik. İşte 2021 film önerileri ve mutlaka izlemeniz gereken filmler...

FİLM ÖNERİLERİ

2021 yılında mutlaka izlemeniz gereken filmleri listeledik. İşte 2021 yılı film önerileri ve izlemeniz gereken filmler;

Esaretin Bedeli



Yeşil Yol



3 Aptal

Gladyatör

Testere



Altıncı His

Zindan adası

Scarface

The Dig

Gladiator, Gladyatör

The Shape of Water – 2018

Green Book – 2019

Coco

Hachiko: A Dog's Tale

In the Heart of the Sea, Denizin Ortasında

The King (2019)

Gizemli Yolculuk – Serenity (2005)

Cesur Yürek



Leon

Felekten Bir Gece – The Hangover (2009)

Lagaan: Evvel Zaman İçinde Hindistan'da (2001)

Diriliş – The Revenant (2015)

Galaksinin Koruyucuları – Guardians of the Galaxy (2014)

Demir Adam – Iron Man (2008)

Deadpool (2016)

Yenilmezler: Son Oyun – Avengers: Endgame (2019)

Barfi! Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur (2012)

Pinocchio, Pinokyo

Victoria and Abdul

Apollo 13

Gravity

Braveheart, Cesur Yürek

