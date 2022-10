Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman başlayacak? Dünyayla Benim Aramda bitti mi? Son zamanların popüler dijital film ve dizi platformu Disney Plus ülkemizde abone sayısını hızla artırıyor. Platform son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisini izleyicilerin beğenisine sundu. Haftalık olarak yayınlanan dizi 26 Ekim'de yayınlanan 8. bölüm ile final yaptı. Dizi tutkunları Dünyayla Benim Aramda 2. sezonun ne zaman başlayacağını merakla bekliyor.

Ülkemizde 14 Haziran 2022 tarihinde yayın hayatına merhaba diyen Disney+ kısa sürede abone sayısında 3 milyona yaklaştı. Türk kullanıcılar için yerli projelere ağırlık veren Disney Plus son olarak başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan'ın rol aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisini yayına aldı. 14 Eylül'de yayınlanmaya başlanan dizinin 1. sezon son bölümü ise 26 Ekim'de gösterime girdi. Dizi tutkunları sabırsızlıkla Dünyayla Benim Aramda 2. sezon bölümlerinin ne zaman çıkacağını merak etmeye başladı. Peki Dünyayla Benim Aramda bitti mi? Dünyayla Benim Aramda 2. sezon yayınlanacak mı?

Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman başlayacak?

Dünyayla Benim Aramda dizisi ilk ölümleri ile 14 Eylül'de Disney Plus'ta yayınlanmaya başladı. Dizi kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına adını yazdırdı. Ülkemizden de diziye ilgi oldukça fazla. Dizi toplamda 8 bölümden oluşuyor ve yayınlanan 8. bölüm ile ekranlara veda edecek. Dünyayla Benim Aramda 8. bölümün ardından dizi tutkunları Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Dünyayla Benim Aramda 2. sezon yayın tarihine ilişkin yapımcılardan ve yayıncı platformdan henüz resmi bir duyuru gelmedi.

Dünyayla Benim Aramda bitti mi?

Dünyayla Benim Aramda Disney+'ta her hafta yeni bölüm ile izleyicilerin karşısına çıkıyordu. Dizinin son bölümü ise 26 Ekim Çarşamba günü Disney Plus'ta yayınlanacak. Dizinin 1. sezonu 8. bölüm ile sona erecek. Dizinin 2. sezonunun çıkıp çıkmayacağına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünyayla Benim Aramda 1 sezon yayın tarihleri

1. Bölüm: 14 Eylül

2. Bölüm: 14 Eylül

3. Bölüm: 21 Eylül

4. Bölüm: 28 Eylül

5. Bölüm: 5 Ekim

6. Bölüm: 12 Ekim

7. Bölüm: 19 Ekim

8. Bölüm: 26 Ekim

Dünyayla Benim Aramda dizisi konusu nedir?

Dram ve romantik türde olan dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger yer alıyor. Dizi büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden seyircisine aktarıyor.?

Disney+ nedir?

Disney+ (Disney Plus), Walt Disney Company'nin bölümü olan Disney Platform Distribution tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. Netflix ve Amazon Prime Video gibi diğer video abonelik sistemi servisleriyle rekabet edecek servis, içerik olarak Walt Disney Company stüdyoları ve ona bağlı kuruluşlara ait filmler ve dizilere odaklanır. 14 Haziran 2022'de Türkiye'de de kullanıma açıldı.

Disney+'ın ücreti nedir?

Disney+'ın üyelik ücretleri, kaydolduğunuz üyelik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir:

Aylık ödeme planıyla üyelik: Aylık 34,99 TL

Yıllık ödeme planıyla üyelik: Yıllık 349,90 TL

Ne kadar içerik var?

Disney+'ta 500'ün üzerinde film, 15.000 bölüm ve 80 tane Disney+ Orijinali var. Bu yapımlar arasında The Falcon and The Winter Soldier, The Mandalorian ve High School Musical: The Musical: The Series gibi orijinal diziler de yer alıyor. Her zaman keyfini çıkarabileceğiniz bir şeyler bulabilmeniz için arşivimize sürekli daha fazla içerik ekliyoruz!