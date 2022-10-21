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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Sıcak Kafa oyuncu kadrosu | Sıcak Kafa'da hangi oyuncular var? Sıcak Kafa dizisi oyuncuları ve konusu

Sıcak Kafa oyuncu kadrosu | Sıcak Kafa'da hangi oyuncular var? Sıcak Kafa dizisi oyuncuları ve konusu

Sıcak Kafa oyuncu kadrosu, fragmanların ardından merak edilmeye başlandı. Haluk Bilginer ile tanıtılan dizinin oyuncu kadrosunda değişiklik yapıldı. Peki Sıcak Kafa'da hangi oyuncular var? Sıcak Kafa dizisi oyuncuları ve konusu hakkında merak edilen her şey...

18 Saat Önce
2022-10-21 16:36:15
Sıcak Kafa oyuncu kadrosu | Sıcak Kafa'da hangi oyuncular var? Sıcak Kafa dizisi oyuncuları ve konusu

Sıcak Kafa oyuncu kadrosu, fragmanların ardından merak edilmeye başlandı. Haluk Bilginer ile tanıtılan dizinin oyuncu kadrosunda değişiklik yapıldı. Peki Sıcak Kafa'da hangi oyuncular var? Sıcak Kafa dizisi oyuncuları ve konusu hakkında merak edilen her şey...

Sıcak Kafa dizisi türü

Netflix için çekimlerine başlanan sıcak Kaf a dizisi farklı senaryosuyla dikkat çekiyor. Ülkemizde bilim kurgu türünde sayılı işler çıkıyor, dolayısıyla sıcak kafada bilim kurgu dizisi olarak merak ediliyor.

Sıcak Kafa dizisinin konusu

İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir.

Sıcak Kafa oyuncu kadrosu

Sıcak Kafa dizisinin usta oyuncu kadrosu dizi için umutları daha da yeşertiyor. İlk etapta Haluk Bilginer ile anlaşılan dizinin oyuncu kadrosunda küçük değişiklikler yapıldı. İşte Sıcak Kafa dizisi oyuncu kadrosu,

  • Osman Sonant
  • Şevket Çoruh
  • Hazal Subaşı
  • Tilbe Saran
  • Kubilay Tunçer
  • Özgür Emre Yıldırım
  • Gonca Vuslateri
  • Hakan Gerçek
  • Erdem Akakçe
  • Barış Yıldız
  • Arda Anarat
  • Furkan Kalabalik
  • Şebnem Hassanisoughi
  • Cüneyt Uzunlar
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Sıcak Kafa ne zaman yayınlanacak?

Merakla beklenen sıcak kafa dizisi 2 Aralık Cuma günü yayınlanacak. Fragmanlarda bu tarih 02.12.22 olarak altı çiziliyor.

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