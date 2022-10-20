Açıklama geldi: Dünyayla Benim Aramda bitti mi? 2. sezon ne zaman? Disney+'ın orijinal Türk dizileri arasında yer alan Dünyayla Benim Aramda dizisi kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı dizinin 2. sezonu merakla bekleniyor. Disyey Plus'ta 14 Eylül'de ilk bölümleri yayınlanan dizinin 2. sezonu olup olmayacağı soru işareti.

Açıklama geldi: Dünyayla Benim Aramda bitti mi? 2. sezon ne zaman? Dünyayla Benim Aramda dizisi 14 Eylül'de Disney+'ta yayına girdi. Türkiye'den ve dünyadan milyonlarca izleyiciye erişen dizi kısa sürede pltaformun en popüler yapımları arasına adını yazdırdı. Dizi toplamda 8 bölümden oluşyor. Heyecanın giderek arttıı dizide 2. sezonun ne zaman başlaycağı dizi severler tarafından merak ediliyor. Peki Dünyayla Benim Aramda bitti mi? Yeni sezon olacak mı?

Dünyayla Benim Aramda bitti mi?

Dram ve rpmantik türünde Türk dizisi olan Dünyayla Benim Aramda Disney Plus'ta ilk bölümleri ile 14 Elül'de yayına girdi. İzleyicilerden tam not almayı başaran dizi toplamda 8 bölümden oluştuğu açıklandı. Dizinin final bölümü 26 Ekim'de yayınlanacak. Dizi 26 Ekim'de 1. sezonunu tamamlayacak. Dizinin 2. sezon çıkış tarihinin ise ne zaman olacağı bir başka merak edilen konu. İşte Dünyayla Benim Aramda yayın günleri;

1. Bölüm: 14 Eylül

2. Bölüm: 14 Eylül

3. Bölüm: 21 Eylül

4. Bölüm: 28 Eylül

5. Bölüm: 5 Ekim

6. Bölüm: 12 Ekim

7. Bölüm: 19 Ekim

8. Bölüm: 26 Ekim

Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman?

Disney Plus'ın sevilen Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda'nın 2. sezonu internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. İlk bölümleri 14 Eylül 2022'de yayınlanan dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Disne Plus'ın sevilen dizisi Dünyayla Benim Aramda'nın 2. sezonu merakla bekleniyor. Dünyayla Benim Aramda dizisi 2. sezona dair yapımcılardan ve platformdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dünyayla Benim Aramda kaç bölüm?

Dünyayla Benim Aramda dizisi toplamda 8 bölümden oluşuyor. 14 Eylül'de gösterime giren dizinin 8. bölümü 26 Ekim'de yayınlanacak.

Dünyayla Benim Aramda konusu nedir?

Dünyayla Benim Aramda dram ve romantik türdeki Türk internet dizisidir. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger yer almaktadır. Disney+ için özel olarak üretilen dizinin ilk bölümleri 14 Eylül'de yayınlandı. Dizi büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden seyircisine aktarıyor.?