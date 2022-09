Devil in Ohio 2. sezon ne zaman başlayacak? Devil in Ohio 2. sezon çıkacak mı?

Devil in Ohio 2. sezon ne zaman başlayacak? Devil in Ohio 2. sezon çıkacak mı? Online dizi ve film platformu Netflix'te 2 Eylül günü yayınlanan Devil in Ohio dizisi kısa zamanda büyük ilgi gördü. Gizem türünde olan ve 8 bölümden oluşan dizinin tüm bölümlerini bitirenler 2. sezonu merakla beklemeye başladı. Peki Devil in Ohio 2. sezon ne zaman çıkacak?