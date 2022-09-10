Devil in Ohio 2. sezon ne zaman başlayacak? Devil in Ohio 2. sezon çıkacak mı? Online dizi ve film platformu Netflix'te 2 Eylül günü yayınlanan Devil in Ohio dizisi kısa zamanda büyük ilgi gördü. Gizem türünde olan ve 8 bölümden oluşan dizinin tüm bölümlerini bitirenler 2. sezonu merakla beklemeye başladı. Peki Devil in Ohio 2. sezon ne zaman çıkacak?

Devil in Ohio 2. sezon ne zaman başlayacak? Devil in Ohio 2. sezon çıkacak mı? Online dizi ve film platformu Netflix'te 2 Eylül günü yayınlanan Devil in Ohio dizisi kısa zamanda büyük ilgi gördü. Gizem türünde olan ve 8 bölümden oluşan dizinin tüm bölümlerini bitirenler 2. sezonu merakla beklemeye başladı. Peki Devil in Ohio 2. sezon ne zaman çıkacak?

Devil in Ohio 2. sezon ne zaman?

Netflix'in sevilen gizem ve gerilim dizilerinden olan Devil in Ohio dizisi 2 Eylül'de platformda yayına girdi. Kısa sürede milyonlarca hesap üzerinden milyonlarca kez izlenen dizinin 2. sezonu merakla beklenmeye başladı. 8 bölümden oluşan Devil in Ohio dizisini bir oturuşta bitirenler Devil in Ohio 2. sezon ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Devil in Ohio 2. sezon ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizi henüz daha yeni gösterime girdi. Dizinin devamının olup olmayacağı ilerleyen aylarda duyurulacaktır.

Devil in Ohio 2. sezon çıkacak mı?

Devil in Ohio'nun ilk sezonu 2 Eylül'de başladı. Dizi kısa sürede sevildi ve 2. sezon sabırsızlıkla bekleniyor. Devil in Ohio 2. sezonuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Devil in Ohio 2. sezon konusu nedir?

Devil in Ohio, Polatin'in ynı adlı kitabına dayanarak Netflix için üretildi. Amerikan gerili dizisi olan Devil in Ohio sekiz bölümden oluşuyor ve 2 Eylül 2022'de yayınlandı. Sırtına ters pentagram kazınmış bir genç olan Mae, Ohio'daki bir hastanede ortaya çıkar. Davası, kızı uygun bir koruyucu aile ararken evine yerleştirmeyi teklif eden hastane psikiyatristi Dr. Suzanne Mathis'in ilgisini çeker. Yakında Mae'nin kırsal komşu ilçede şeytana tapan bir tarikattan kaçtığı keşfedildi. Yetkililer uzun süredir tarikatı araştırmaya çalıştılar, ancak din özgürlüğü sorunları ve son derece koruyucu bir ilçe şerifi tarafından engellendiler. Mae'nin varlığının Mathis ailesinde bir karışıklığa neden olması çok uzun sürmez.