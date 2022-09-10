The Imperfects 2. sezon ne zaman? The Imperfects 2. sezon çıkacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflx'te 8 Eylül'den itibaren yayınlanmaya başlayan The imperfects dizisi günler içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Toplamda 10 bölümden oluşan The Imperfects dizisini bir oturuşta bitiren dizi tutkunları merakla 2. sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte The Imperfects 2. sezona dair detaylar...

The Imperfects 2. sezon ne zaman? The Imperfects 2. sezon çıkacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflx'te 8 Eylül'den itibaren yayınlanmaya başlayan The imperfects dizisi günler içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Toplamda 10 bölümden oluşan The Imperfects dizisini bir oturuşta bitiren dizi tutkunları merakla 2. sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte The Imperfects 2. sezona dair detaylar...

The Imperfects, Dennis Heaton ve Shelley Eriksen tarafından oluşturulan Amerikan bilim kurgu televizyon dizisidir. 8 Eylül 2022'de Netflix platformunda yayınlanan diziye ilgi oldukça fazla. Türkiye'den de binlerce kişi tarafından izlenen dizinin merakla 2. sezonu beklenmeye başlandı. Çılgın bir bilim insanı tarafından rızaları olmadan üzerlerinde yapılan deneylerin ters tepki vermesiyle canavara dönüşen gençlerin intikam alma öyküsünü anlatan dizi kısa zamanda platformun en çok izlenenleri arasına girdi.

The Imperfects 2. sezon ne zaman?

The Imperfects'in 1. sezonu henüz daha yeni gösterime girdi. Dizinin ilk sezonunun izleyiciler tarafından sindirilmesi ve geri dönüşlerin yapılması beklenecek. Dizi eğer çok tutulur ve ikinci sezonu istenirse yapımcılar bu yönde harekete geçecektir. The Imperfects 2. sezona dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

The Imperfects konusu

Yirmili yaşlardaki üç kişi, Abbi, Juan ve Tilda, deneysel bir gen tedavisi gördükten sonra canavara dönüşürler. Üçlü daha sonra dönüşümlerinden sorumlu bilim adamı Dr. Alex Sarkov'u avlamaya ve onu tekrar insan yapmaya zorlamaya karar verir. Onlara, arayışlarında yardımcı olan bir bilim adamı olan Dr. Sydney Burke katılıyor.

The Imperfects oyuncuları kimler?

Italia Ricci: Dr. Sydney Burke

Morgan Taylor Campbell: Tilda Weber

Rhianna Jagpal: Abbi Singh

Iñaki Godoy: Juan Ruiz

Rhys Nicholson: Dr. Alex Sarkov

Celina Martin: Hannah Moore

Kyra Zagorsky: Isabel Finch