The Imperfects 2. sezon ne zaman? The Imperfects 2. sezon çıkacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflx'te 8 Eylül'den itibaren yayınlanmaya başlayan The imperfects dizisi günler içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Toplamda 10 bölümden oluşan The Imperfects dizisini bir oturuşta bitiren dizi tutkunları merakla 2. sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte The Imperfects 2. sezona dair detaylar...