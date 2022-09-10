Bahçeli'den Soyer'e: İflah olmaz bir cahillik

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili olarak 'Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunun 100. Yıl dönümü hakkında yaptığı konuşmaya dair açıklamada bulundu.

Soyer'in ifadeleri hakkında konuşan Bahçeli "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır” dedi.

Soyer, "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular" demişti. .