Bridgerton 3. sezon ne zaman başlayacak? Bridgerton üçüncü sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Bridgerton'un 2. sezonu uzun bir aranın ardından izleyicisiyle buluştu. 25 Mart 2022'de tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de gösterime giren dizinin 2. sezonunu bir oturuşta bitiren dizi hayranları şimdiden üçüncü sezonu beklemeye başladı. Peki Bridgerton 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Bridgerton 3. sezon ne zaman başlayacak? Bridgerton üçüncü sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Bridgerton'un 2. sezonu uzun bir aranın ardından izleyicisiyle buluştu. 25 Mart 2022'de tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de gösterime giren dizinin 2. sezonunu bir oturuşta bitiren dizi hayranları şimdiden üçüncü sezonu beklemeye başladı. Peki Bridgerton 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

İngiliz dönem dizisi olan Bridgerton'ın 2. sezonu uzun bekleyişin ardından Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizinin 2. sezonu saatler içierisinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. 8 bölümden oluşan yeni sezonun tüm bölümlerini bir günde bitiren Bridgerton hayranları şimdiden dizinin 3. sezonunun ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Bridgerton 3. sezon ne zaman başlayacak?

Bridgerton'un yeni sezon çekimlerine geçtiğimiz yıl başlanmıştı. Uzun süren çekim sürecinin ardından dizi 2. sezonu ile 25 Mart 2022'de Netflix'te izleyicisi ile buluştu. Dizinin 3. sezonu ise merakla bekleniyor. Yapımcılar ve Netflx dizinin 3. ve 4. sezon onayını verdi. Ancak Bridgerton 3. sezona ilişkin tarih vermek için henüz çok erken. Dizinin 2. sezonu henüz yeni gösterime girdi. İzleyicilerden gelecek geri bildirime göre dizinin yeni sezonun gidişatı netlik kazanacak. Tahminlere göre Bridgerton 3. sezonun 2023 yazında ekranlara gelebilir.

Bridgerton üçüncü sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Bridgerton üçüncü sezonun hikayesi de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Quinn'in ilk kitabı The Duke and I'dan ilham alınan 1. sezonun ardından 2. sezon çekimleri de aynı kitap serisinin The Viscount Who Loved Me kitabına dayanıyordu. 3. sezonun konusu ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bridgerton üçüncü sezon bölümlerinin 2023'ün ortasında yada son çeyreğinde yayınlanması muhtemel görünüyor.

Bridgerton konusu

Dizinin konusu, Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown'ın hazırladığı bir skandal, Daphne'nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur.