Marc Pilcher kimdir? Bridgerton dizisi Marc Pilcher neden öldü? Marc Pilcher Bridgerton dizisinde mi oynadı? Netflix'in en çok izlenen ve merakla beklenen dizilerinden olan Bridgerton'un ikinci sezonu nihayet yayınlandı. Dizinin ilk bölümü Marc Pilcher'e adandığı belirtildi. İzleyiciler de Marc Pilcher'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Dizinin en güçlü yanlarından biri olan makyaj ve saç tasarımı olarak biliniyordu. Marc Pilcher da bu görevi üstlenen kişiydi. Marc Pilcher koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Marc Pilcher kimdir? Bridgerton dizisi Marc Pilcher neden öldü? Marc Pilcher Bridgerton dizisinde mi oynadı? soruları Bridgerton'un ikinci sezonunu izleyenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Dizi dünya genelinde Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Dizinin 2. sezonu milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu. Bridgerton 2. sezon uzun aranın ardından nihayet 25 Mart 2022'de göserime girdi. Dizinin ilk bölümünü sonunda "Marc Pilcher anısına" yazması izleyenleri meraklandırdı.

Marc Pilcher kimdir?

Marc Pilcher, Netflix'in en çok sevilen dizilerinden biri olan dönem dizisi Bridgerton'un önemli isimlerinden biriydi. Marc Pilcher dizinin saç ve makyaj tasarımcısı olarak görev yapıyordu. Dizinin en dikkat çeken özelliği arasında saç ve makyaj tasarımı geliyordu. Sanatçı Marc Pilcher koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Marc Elliot Pilcher Aralık 1967 yılında Londra'da dünyaya geldi. 3 Ekim 2021 tarihinde hayata gözlerini yuman Marc Elliot Pilcher İngiliz saç stilisti ve makyaj sanatçısıydı.

Pilcher, Aralık 1967'de Londra, İngiltere'de doğdu. Sanatçı aktif mesleki kariyeri boyunca; Beauty and the Beast, My Week with Marilyn, The Invisible Woman ve The Young Victoria gibi yapımlara destek sağlamıştır. 2018 yılında Mary Queen of Scots adlı filme sağladığı katkılarla "En İyi Makyaj ve Saç Şekillendirme" Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir.[2] Ayrıca 2021 yılında Bridgerton adlı TV dizisindeki katkıları nedeniyle Tam zamanlı "Emmy Üstün Saç Şekillendirme Ödülü" ile mükafatlandırıldı.[1][3][4]

Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından son olarak Eylül 2021'de Emmy Ödülü törenine katılan Pilcher, koronavirüs nedeniyle 3 Ekim 2021'de doğum yeri Londra, İngiltere'de 53 yaşında yaşama veda etmiştir.

Bridgerton dizisi Marc Pilcher neden öldü?

Marc Pilcher Bridgerton dizindeki saç ve makyaj tasarımı nedeniyle Emmy Ödülü kazanmıştı. 53 yaşındaki sanatçı iki doz aşılı olduğu halde koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Oscar adayı ve Emmy ödülü sahibi Mark Pilcher'ın 3 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle öldü.

Bridgerton dizisi hakkında

Bridgerton, Chris Van Dusen tarafından yaratılan ve Shonda Rhimes tarafından prodüksiyonu sağlanan bir dönem draması dizisidir. Dizi Julia Quinn'in romanlarındaki rekabetçi sosyete dünyasına dayanmaktadır. Dizinin prömiyeri 25 Aralık 2020'de Netflix'te yapıldı. Dizinin 2. sezonu 25 Mart 2022'de Netflix'te yayınlanmaya başlandı.

Drama Bridgerton ailesine odaklanıyor: Violet, Lady Bridgerton; dört oğlu Anthony, Benedict, Colin ve Gregory ve dört kızı Daphne, Eloise, Francesca ve Hyacinth. Ayrıca dizideki önemli ailelerden biri de Featheringtonlar: Portia, Lady Featherington, kocası Baron ve üç kızı; Philippa, Prudence ve Penelope. .